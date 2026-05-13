  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

زاکانی: شهرداری مسئول پرداخت خسارت اثاثیه و خودرو نیست

زاکانی: شهرداری مسئول پرداخت خسارت اثاثیه و خودرو نیست

شهردار تهران با تأکید بر اینکه جبران خسارت اثاثیه منزل و خودرو بر عهده دولت است، از پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان کمک اولیه و تأمین ودیعه مسکن برای آسیب‌دیدگان جنگ توسط شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، با تأکید بر اینکه مسئولیت پرداخت خسارت اثاثیه منزل و خودرو با شهرداری تهران نیست، گفت: مسئولیت این بخش کاملاً با دولت است.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: شهرداری فرم‌های خسارات اسباب و اثاثیه را تکمیل می‌کند اما مسئولیت پرداخت خسارات این بخش را دولت برعهده دارد.

وی در ادامه یادآور شد: در مورد آسیب‌دیدگانی که ودیعه مسکن آنها را شهرداری تأمین می‌کند، ۴۰۰ میلیون تومان هدیه برای خرید وسایل اولیه از طرف شهرداری داده می شود تا آنها بتوانند در ابتدای امر از منزل خود استفاده کنند.

زاکانی در خصوص پیش‌بینی فروشگاه‌ها برای خرید وسایل اولیه نیز یادآور شد: مسیری را طی می‌کنیم که آسیب‌دیدگان جنگ علاوه بر فروشگاه‌های شهروند بتوانند اسباب و اثاثیه مورد نظر خود را از دیگر فروشگاه‌ها نیز تهیه کنند.

کد مطلب 6828711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه