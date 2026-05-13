زاکانی: شهرداری مسئول پرداخت خسارت اثاثیه و خودرو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، با تأکید بر اینکه مسئولیت پرداخت خسارت اثاثیه منزل و خودرو با شهرداری تهران نیست، گفت: مسئولیت این بخش کاملاً با دولت است.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: شهرداری فرم‌های خسارات اسباب و اثاثیه را تکمیل می‌کند اما مسئولیت پرداخت خسارات این بخش را دولت برعهده دارد.

وی در ادامه یادآور شد: در مورد آسیب‌دیدگانی که ودیعه مسکن آنها را شهرداری تأمین می‌کند، ۴۰۰ میلیون تومان هدیه برای خرید وسایل اولیه از طرف شهرداری داده می شود تا آنها بتوانند در ابتدای امر از منزل خود استفاده کنند.

زاکانی در خصوص پیش‌بینی فروشگاه‌ها برای خرید وسایل اولیه نیز یادآور شد: مسیری را طی می‌کنیم که آسیب‌دیدگان جنگ علاوه بر فروشگاه‌های شهروند بتوانند اسباب و اثاثیه مورد نظر خود را از دیگر فروشگاه‌ها نیز تهیه کنند.