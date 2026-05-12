۵ شرط اصلی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: طبق اعلام یک منبع مطلع، در پاسخ ایران، ۵ شرط اساسی گنجانده شده است. نخست آنکه، همه تحریم‌ها اعم از اولیه و ثانویه، فسخ شوند. دوم آنکه اموال بلوکه شده ملت ایران آزاد شود. سومین شرط شناخته شدن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است؛ چهارم آنکه، آتش‌بس در سراسر جغرافیای مقاومت برقرار شود و پنجم آنکه غرامت ایران از جنگ تحمیلی اخیر، تأدیه شود.

بامداد دوشنبه به وقت تهران، رسانه‌های آمریکایی، خبر دادند که پاسخ ایران به کاخ سفید رسیده و این پاسخ به مذاق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خوش نیامده است.

ترامپ در همین رابطه، در یک تماس تلفنی کوتاه به آکسیوس گفت که پاسخ ایران به تازه‌ترین پیش‌نویس توافق برای پایان دادن به جنگ را رد خواهد کرد. ترامپ اندکی پس از این تماس، در پستی در تروث‌سوشال، پاسخ ایران را کاملا غیرقابل قبول خواند. ترامپ به آکسیوس گفت با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، صحبت کرده و در میان مسائل دیگر، درباره پاسخ ایران نیز گفت‌وگو داشته است. او درباره نتانیاهو گفت: تماس بسیار خوبی بود. رابطه خوبی داریم. اما افزود که مذاکرات ایران مسئله من است، نه مسئله دیگران. این سخنان ترامپ، کنایه و تعریضی بود به نتانیاهو که در مصاحبه با سی‌بی‌اس گفته بود در آخر، این اوست که پیرامون توافق یا عدم توافق با ایران، تصمیم خواهد گرفت. ترامپ در مصاحبه کوتاه خود با آکسیوس روشن نکرد که آیا قصد دارد مذاکرات را ادامه دهد یا احتمالا بار دیگر به تجاوز نظامی متوسل خواهد شد.

لیندسی گراهام، سناتور جنگ‌طلب و جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، در ایکس نوشت که ترامپ اکنون باید گزینه تجاوز مجدد به ایران را در نظر بگیرد؛ موضعی که گراهام در سراسر آتش‌بس یک‌ماهه بارها تکرار کرده است. او نوشت: با توجه به حملات مداوم ایرانی‌ها به کشتی‌های آمریکایی، حملات پیوسته ایران به متحدان آمریکا در غرب آسیا و اکنون پاسخ کاملا غیرقابل قبول به پیشنهاد دیپلماتیک آمریکا، به نظر من زمان آن رسیده که تغییر مسیر را در نظر بگیریم.

گراهام نوشت: پروژه آزادی پلاس همین حالا خیلی خوب به نظر می‌رسد! اشاره‌ای به عملیات دریایی برای هدایت کشتی‌ها از تنگه هرمز که ترامپ پس از کمتر از ۴۸ ساعت به‌طور ناگهانی آن را متوقف کرد و به سبب ترس از ایران، از این پروژه عقب‌نشینی کرد. اما غوغاسالاری آمریکایی‌ها درخصوص پاسخ ایران، سبب شد یک منبع مطلع داخلی در واکنش به پیام ترامپ مبنی بر کاملا غیرقابل قبول بودن پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن، اعلام کند که همین الان واکنش به اصطلاح رئیس‌جمهور آمریکا را به پاسخ ایران دیدیم. هیچ اهمیتی ندارد؛ کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی‌نویسد. تیم مذاکره‌کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسد و وقتی ترامپ از آن راضی نباشد، قاعدتا بهتر است. ترامپ کلا واقعیت را دوست ندارد؛ به همین دلیل مدام از ایران شکست می‌خورد. اما طرح تهران که ترامپ آن را غیرقابل قبول خوانده است، بر ضرورت پرداخت خسارت‌های جنگ توسط آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تاکید دارد.

متن پیشنهادی ایران، معقول و سخاوتمندانه بود

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، روز گذشته در جریان نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره طرح و پاسخ ایران گفت: ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران است. قضاوت را به شما و مردم واگذار می‌کنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران یا همان محاصره دریایی، آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سال‌هاست به ناحق در بانک‌های خارجی مسدود شده، مطالبه زیاده‌خواهانه است.

هر آنچه در متن پیشنهاد کردیم معقول و سخاوتمندانه بود. نه تنها برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و صلاح منطقه و جهان. طرف‌های آمریکایی همچنان بر خواسته‌های نامعقول خود پافشاری می‌کنند. این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به اظهارات ترامپ گفت: ایران ثابت کرده قدرت مسئولیت‌پذیر در منطقه است. ما قلدر نیستیم، قلدرستیز هستیم. کافی است به عملکرد ما نگاه شود. آیا ما بودیم که به آمریکا لشکرکشی کردیم؟ آیا ما هستیم که در نیمکره غربی علیه کوبا و ونزوئلا و... قلدری می‌کنیم؟ آیا ما بودیم که در روند دیپلماتیک دو نوبت مرتکب این جنایت شدیم؟ وی با اشاره به مداخلات آمریکا در منطقه افزود: نفس حضور نظامی آمریکا در منطقه مصداق ایجاد چرخه قلدری و خشونت در منطقه است. این لفاظی‌ها، در واقعیت امر آمریکا تغییر ایجاد نمی‌کند.

ادعای العربی‌الجدید از پاسخ ۱۴ بندی ایران به آمریکا

اما وبگاه خبری العربی‌الجدید روز دوشنبه در گزارشی به بیان جزئیاتی از پاسخ ایران به آمریکا در چارچوب مذاکرات پایان جنگ پرداخت. هرچند محتوای این گزارش هنوز به تایید یا رد منابع رسمی ایرانی نرسیده است. العربی‌الجدید نوشت: منابع نزدیک به مذاکرات ایران و آمریکا اعلام کردند که پاسخ ایران که از طریق میانجی پاکستانی به طرف آمریکایی ارسال شده، شامل ۱۴ بند است. این منابع مدعی شده‌اند که تهران در پاسخ خود انعطاف زیادی نشان داده و با بررسی پرونده هسته‌ای طی ۳۰ روز موافقت کرده است؛ موضوعی که پیشتر حاضر نبود در این بازه زمانی درباره آن گفت‌وگو کند و بر موکول شدن آن به مراحل بعدی تاکید داشت. این منابع در گفت‌وگو با العربی‌الجدید توضیح دادند که پاسخ ایران بر مذاکره درباره مسائل اختلافی هسته‌ای ظرف ۳۰ روز تاکید دارد و در مرحله نخست بر توقف جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره متمرکز است.

به گفته این منابع، این پاسخ همچنین شامل تعهد متقابل به توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها میان ایران و متحدانش از یک سو و آمریکا و متحد اسرائیلی‌اش از سوی دیگر است. در ادامه گزارش العربی‌الجدید آمده است: تهران همچنین در پاسخ خود شرط کرده است که محاصره دریایی اعمال‌شده ایران پایان یابد، تحریم‌های فروش نفت لغو شود و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از امضای تفاهم اولیه آزاد شود. در همین حال، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از منابعی گزارش داد که پاسخ ایران، که روز یک‌شنبه از سوی اسلام‌آباد به واشنگتن تحویل داده شده، طرحی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن تنگه هرمز به‌تدریج باز شود و در مقابل، آمریکا محاصره کشتی‌ها و بنادر ایران را لغو کند. این روزنامه افزود که پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن در چند صفحه تنظیم شده و شامل شرح مفصلی از مطالبات ایران است، اما همه اختلافات دو طرف را پوشش نمی‌دهد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، پاسخ ایران خواسته آمریکا مبنی بر دریافت تعهدات قبلی از تهران درباره برنامه هسته‌ای و ذخایر اورانیوم با غنای بالا را تامین نمی‌کند. در مقابل، تهران پیشنهاد داده است که همزمان با لغو محاصره کشتی‌ها و بنادرش، درگیری‌ها پایان یابد و تنگه هرمز به‌صورت تدریجی بازگشایی شود. طبق گزارش همین روزنامه، تهران در پاسخ خود پیشنهاد کرده که پرونده هسته‌ای طی ۳۰ روز مورد بحث قرار گیرد و همچنین کاهش سطح غنی‌سازی بخشی از ذخایر خود و انتقال بخش دیگری از آن به کشوری دیگر را مطرح کرده است. ایران همچنین خواستار دریافت تضمین‌هایی برای بازگرداندن اورانیوم غنی‌شده منتقل‌شده به خارج در صورت شکست مذاکرات یا خروج دوباره آمریکا از توافق در آینده شده است. در خصوص غنی‌سازی اورانیوم نیز وال‌استریت ژورنال گزارش داد که تهران آمادگی خود را برای تعلیق غنی‌سازی اعلام کرده، اما برای دوره‌ای کوتاه‌تر از ۲۰‌سالی که واشنگتن خواستار آن است. در عین حال، ایران بر مخالفت خود با برچیدن تاسیسات هسته‌ای‌اش تاکید کرده است.