از رمضان تا فردا؛ وقتی دشمن دوباره اشتباه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: ماه رمضان امسال، یکی از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران شد. با تدابیر هوشمندانه رهبر انقلاب و حضور آگاهانه و مصمم نیروهای مسلح و ملت، نه تنها حملات و توطئه‌ها خنثی شد، بلکه ایران توانست در چندین جبهه، دست برتر را نشان دهد. این پیروزی‌ها، ریشه در عمق اعتقادی، تجربه عملیاتی چهار دهه گذشته و انسجام درونی نظام داشت. دشمن بار دیگر در ارزیابی «قدرت ایران» دچار خطای فاحش شد.

گزارش سرلشکر عبداللهی، یک روایت تشریفاتی نبود؛ بلکه ترسیمی دقیق از واقعیت میدانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود. روحیه رزمی بالا، تکمیل طرح‌های عملیاتی، ارتقای تجهیزات و تسلیحات بومی و مهم‌تر از همه، آمادگی کامل برای پاسخ سریع، قاطع و متناسب به هر تهدیدی، بخش‌های کلیدی این گزارش بودند. این آمادگی، پیام شفاف به دشمن دارد: دوران «ضربه و گریز» یا «جنگ محدود» برای شما تمام شده است. اگر خطای محاسباتی مرتکب شوید، پاسخ ایران نه تنها دفاعی، بلکه تهاجمی، هوشمند و ویرانگر خواهد بود. این همان پیامی است که قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) به عنوان قرارگاه مرکزی و فرادستی جنگ، به طور صریح به طرف مقابل منتقل کرده است.

ابلاغ تدابیر جدید توسط رهبر انقلاب، نقطه محوری این دیدار بود. هرچند جزئیات این تدابیر به دلایل امنیتی منتشر نمی‌شود، اما خود ابلاغ آنها در این برهه زمانی، حائز اهمیت فراوان است. این تدابیر نشان‌دهنده آن است که نظام جمهوری اسلامی نه تنها در حالت دفاع ایستا نیست، بلکه با رصد دقیق تحولات، برای سناریوهای آینده برنامه‌ریزی کرده و ابتکار عمل را در دست دارد. این رویکرد، ویژگی بارز رهبری حکیمانه است: در اوج فشار و تهدید، به جای انفعال، حرکت به جلو و تقویت بنیه دفاعی. برای نیروهای مسلح، این تدابیر یعنی مسیر روشن و حمایت کامل؛ برای ملت، نشانه اطمینان و آرامش و برای دشمن، هشداری جدی که دوران «استراحت استراتژیک» ایران به پایان رسیده است.

یکی از نقاط قوت گزارش فرمانده قرارگاه، تاکید بر نقش بی‌بدیل ملت بود. سرلشکر عبداللهی از زبان رزمندگان، پیمان بست که «تا پای جان و آخرین نفس» ایستاده‌اند. این سخن، شعار نیست؛ ریشه در فرهنگ عاشورایی، خون شهدای گرانقدر و تجربه تاریخی ملت ایران دارد. این پشتوانه مردمی، سرمایه‌ای است که هیچ تحریم، تهدید یا جنگ روانی قادر به خرید، تضعیف یا نابودی آن نیست. دشمن هرگز نتوانسته این متغیر کلیدی را در محاسبات خود به درستی بگنجاند و همین نقطه، راز اصلی شکست‌های پی‌درپی او بوده است.

دشمنان، به‌ویژه محور آمریکایی- صهیونیستی، باید این واقعیت را بپذیرند که ایران اسلامی، ملتی است که هر بار پس از فشار، قوی‌تر و با تجربه‌تر برمی‌خیزد. اگر دشمن عاقل باشد، این پیام را دریافت می‌کند. اگر نکند، میدان نبرد، بهترین معلم خواهد بود و این بار، هزینه اشتباه او بسیار گران‌تر از دفعات قبل خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران، ایستاده و پیش‌رونده است.