به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش در جلسه مناسب سازی شهری جهت استفاده معلولان با بیان اینکه اداره کل بهزیستی استان نسبت به برگزاری جلسات مناسب سازی در استان و شهرستان طبق دستور العمل اهتمام بیشتری داشته باشد، افزود: جلسه کنونی قرار بود سال گذشته برگزار شود اما به دلیل شرایط جنگی به سال جاری موکول شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اهمیت موضوع مناسب سازی، گفت: اگر یک دستگاه اجرایی در این خصوص به خوبی عمل کرد و در جشنواره شهید رجایی حائز مقام شد نباید کار را تمام شده بداند بلکه با اهتمام بیشتری در این خصوص اقدام نماید.

بیات منش با بیان اینکه در صورتی که دستگاههای متولی امر در موضوع مناسب سازی به وظیفه خود عمل نکردند بحث سلبی و تنبیهی آن را مشاهده خواهند کرد، افزود: این موضوع اعلام شد تا مدیران گلایه ای از آن نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاهها باید به وظیفه قانونی خود درخصوص مناسب سازی عمل کنند، گفت: بسیاری فکر می کنند که موضوع مناسب سازی فقط به جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی مربوط می شود درحالیکه این موضوع همه گروههای جامعه به ویژه سالمندان را در بر می گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه مناسب سازی موضوعی مهم و ضروری در جامعه و استان است، گفت: بسیاری از مکان های مورد مراجعه مردم مناسب سازی نشده و همین مساله مشکلاتی را به وجود می آورد.

وی با تاکید بر قانونمندی و رعایت ضوابط مناسب سازی در ۲۳ شهر و روستاهای استان، اضافه کرد: در مجموع بیش از ۱۰ هزار ساختمان و مکان عمومی در استان وجود دارد که باید همه آنها بررسی و مناسب سازی شود.

بیات منش با تاکید بر اینکه فرمانداران به عنوان مجری قوانین باید نظارت داشته باشند و جلسات مستمر را برگزار کنند، خاطر نشان کرد: در خصوص معابر و فضاهای مربوط به شهرداری ها نیز باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.