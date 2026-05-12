مظفری:عشایر سرمایه اصلی مناطق کوهستانی خراسان رضوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم روز مرتع و مرتعداری که در مراتع پیرامونی شهرستان قوچان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درخواست و خواهش من این است که همه ما در کنار هم این سرمایه عظیم ملی را هم حفاظت کنیم و هم برای آن تلاش کنیم تا این فضا و شرایط به گونهای مدیریت شود که این امکان بسیار خوب که امروز در اختیار این نسل است، برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: ما در آستانه روز ملی مرتع و مرتعداری و عشایر هستیم؛ طبیعی است که استان خراسان رضوی در چند منطقه ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه عشایر دارد و عشایر گرانقدر ما منشأ خدمات و تأثیرات مثبت فراوانی در اقتصاد منطقه هستند.
وی ادامه داد: یکی از پایگاهها و مناطق اصلی حضور عشایر، منطقه کوه شاهجهان قوچان است. خوشبختانه به برکت نزولات آسمانی امسال، وضعیت مرتع بسیار خوب و مناسب است، البته با این حال باز هم مراقبت ویژه و خاص نیاز دارد.
مظفری با اشاره به برگزاری این برنامه در قوچان گفت: انگیزه ما از برگزاری این برنامه در قوچان و در مناطق کوهستانی این بود که هم از نزدیک شرایط را ببینیم و هم با حضور میدانی مدیران، موضوعات بهصورت دقیقتر بررسی شود. امروز مدیران منابع طبیعی و امور عشایری حضور دارند و تقریباً همه مدیران کل استان در حوزههای اقتصادی و عمرانی در این جلسه شرکت کردهاند و موضوعات کلی این حوزه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
استاندار خراسان رضوی افزود: طبیعی است که در ادامه جلساتی که سال قبل هم داشتیم، از جمله جلسه شورای عشایری استان، این نشستها ادامه پیدا میکند و جلسه بعدی هم در تیرماه برگزار خواهد شد تا مصوباتی داشته باشیم و بخشی از مسائل و نیازهای عشایر مرتفع شود. نکاتی که از سوی نمایندگان عشایر مطرح شد، نکات درست و دقیقی بود و نشان از تجربه سنگین و گرانسنگ این عزیزان دارد.
وی تصریح کرد: ما هم امیدواریم بتوانیم به اقتصاد منطقه و عشایر کمک کنیم؛ به هر حال عشایر سرمایه اصلی این مناطق هستند و امیدواریم بتوانیم از این فرصت استفاده مفیدتری ببریم، به امید آیندهای بهتر برای کشور عزیزمان ایران و همه عزیزانی که در این مناطق مشغول کار و تلاش هستند.
