به گزارش خبرگزاری مهر غلامحسین مظفری، در دیدار با روزبه ارغوان، ملیپوش خراسانی بسکتبال ایران، ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند این ورزشکار نامآور، بر اهمیت ایجاد زیرساختهای حمایتی پایدار برای تیمهای ورزشی استان تاکید کرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود، افزود: تلاش مدیریت استان بر این است که با مشارکت شرکتهای بزرگ فولادی و تشکیل یک کنسرسیوم در قالب باشگاه ورزشی، حمایت همهجانبهای از رشتههای اصلی ورزشی صورت گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در حوزه ورزش نیز، بیان کرد: استان خراسان رضوی سرشار از استعدادهای ناب ورزشی است که در صورت فراهم شدن فضای مناسب و حمایتهای ساختارمند و بلندمدت، شاهد شکوفایی آنان در عرصههای ملی و بینالمللی خواهیم بود.
مظفری با اشاره به ظرفیتهای عظیم و بودجههای تخصیصیافته در شهر، خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد سالانه رقم قابلتوجهی، در حدود ۲ هزار میلیارد تومان، در بخشهای مختلف فرهنگی، ورزشی و اجتماعی هزینه میکند. با وجود این حجم از سرمایهگذاری، نیاز است تا با مدیریت بهینه منابع و پرهیز از پراکندهکاری، تمرکز خود را بر روی چند پروژه و موضوع کلیدی قرار دهیم تا خروجی این هزینهها برای شهروندان و توسعه زیرساختهای ورزش استان کاملاً ملموس، پایدار و اثربخش باشد.
در ادامه این نشست، روزبه ارغوان که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ پیراهن تیم ملی بسکتبال را بر تن داشته است، ضمن اهدای پیراهن ملی خود به استاندار خراسان رضوی، این اقدام را نمادی برای جلب توجه و حمایت بیشتر مسئولان از ورزش استان توصیف کرد.
این ملیپوش بسکتبال کشورمان با اشاره به تحصیلات خود در رشته فیزیولوژی ورزشی، خاطرنشان کرد: هدف اصلی من از بازگشت به مشهد، انتقال تجربیات آکادمیک و عملی سالها حضور در سطح اول ورزش کشور به جوانان مستعد این خطه است و امیدوارم با حمایت مسئولان، گامهای موثری در این مسیر برای استان برداشته شود.
نظر شما