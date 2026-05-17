به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در مراسم تحویل ماشین‌آلات خدمات شهری و عمرانی به شهرداری‌های استان، که با همت سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی برگزار شد، از تلاش‌های مجموعه سازمان همیاری در تأمین تجهیزات مورد نیاز شهرداری‌های استان قدردانی کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان گفت: زمانی که بنا داریم خدماتی گسترده، صادقانه و بی‌منت به مردم عزیز استان ارائه کنیم، طبیعی است که برای دستیابی به کیفیت بهتر و کاهش هزینه‌ها، نیازمند تجهیزات، ابزار و امکانات مناسب هستیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: بخشی از ماشین‌آلات موجود نیاز به نوسازی و جایگزینی داشت و بخشی دیگر نیز باید برای جبران کمبودها تأمین می‌شد تا شهرداری‌های استان بتوانند خدماتی بهتر و مناسب‌تر به مردم ارائه دهند.

وی تأمین این حجم از ماشین‌آلات و تجهیزات طی یک سال و نیم گذشته را اقدامی شایسته و ارزشمند دانست و اظهار کرد: تحقق این مهم نیازمند پیگیری‌های مستمر، تصمیم‌گیری‌های جسورانه و پذیرش ریسک در سازمان همیاری شهرداری‌های استان بود که با تلاش حوزه عمرانی سازمان، حمایت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و مدیریت دکتر طیبی و همکاران ایشان به سرانجام رسید.

مظفری همچنین بر ضرورت بهره‌برداری صحیح از این سرمایه بزرگ تأکید کرد و گفت: استفاده به‌جا، مناسب و هدفمند از این ماشین‌آلات می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مدیریت شهری داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پیشنهاد تشکیل شرکت‌های منطقه‌ای خدماتی اظهار کرد: استان را به‌صورت غیررسمی به هفت منطقه با محوریت شهرهای مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، قوچان و گناباد تقسیم کرده‌ایم تا از طریق ایجاد شرکت‌های مشترک، امکان هم‌افزایی میان شهرداری‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت ماشین‌آلات فراهم شود.

وی ادامه داد: شکل‌گیری چنین ساختاری علاوه بر ارتقای همکاری میان شهرداری‌ها، می‌تواند در ایجاد درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری نیز نقش مؤثری ایفا کند.

مظفری با تأکید بر اهمیت خودکفایی شهرداری‌ها تصریح کرد: هدف ما این است که هیچ‌یک از شهرداری‌های استان دغدغه تأمین هزینه‌های جاری را نداشته باشند. این مهم با مدیریت صحیح، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده از دانش و تجربه روز امکان‌پذیر خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها در سراسر جهان نهادهایی خودگردان هستند و باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و منابع موجود، ضمن ارتقای کیفیت خدمات، زمینه تأمین درآمدهای پایدار را فراهم کنند.

وی گفت: بهره‌برداری اقتصادی از ماشین‌آلات خدماتی می‌تواند علاوه بر رفع بخشی از مشکلات موجود، به منبعی مؤثر برای ایجاد درآمد و تقویت بنیه مالی شهرداری‌ها تبدیل شود.