به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه سی و سومین جلسه «یکشنبههای اقتصادی» که با محوریت بررسی مشکلات قطعهسازان خودرو و صنایع نساجی و فرش برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز سیوسومین جلسه یکشنبههای اقتصادی برگزار شد که به نوعی در آستانه یکسالگی این نشستها قرار داریم. روال کار این بود که موضوعات به تناسب صنفهای مختلف فعالان اقتصادی در دستور کار قرار میگرفت. در این جلسات، تمام بحثها از قبل مطالعه شده بود و مدیران اقتصادی استان که عضو ثابت این جلسات هستند، همواره شنونده بودند؛ به تعبیر من، مدیران ما در این جلسات هنرِ خوب شنیدن را تمرین کردند. ما بیش از ۷۰ درصد مصوبات این جلسات را در طول سال اجرایی کردهایم و ۳۰ درصد باقیمانده نیز در مسیر پیگیری و اجرا قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای این رویکرد افزود: ثمره این نشستها و پیگیریها، شاخصهایی است که در استان به آن رسیدهایم. علیرغم اینکه سال سختی را پشت سر گذاشتیم، خراسان رضوی در رتبه کسبوکار از رتبه ۲۴ به صدر جدول و رتبه اول رسید. همچنین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با فاصله در ردیف اول کشور ایستاد. در حوزه صادرات نیز خوشبختانه رشد قابلتوجهی داشتیم، به طوری که در انتهای سال حدود ۹ درصد افزایش صادرات را ثبت کردیم؛ این در حالی است که شاخص کشور ۷ درصد منفی بود. طی این یک سال، ۶۶ گروه از جامعه اقتصادی در این جلسات نشستند و مسائل خود را مطرح کردند.
وی در خصوص وضعیت صنعت قطعهسازی استان تصریح کرد: استان خراسان رضوی پس از تهران، دومین قطب قطعهسازی کشور است و این موضوع امتیاز و نقطه قوت استان محسوب میشود. با این حال، وضعیت خودروسازی کشور و فاصله کیفیت و قیمت خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی جای تأسف دارد. ما از وضعیت ایرانخودرو خراسان راضی نیستیم؛ چراکه این واحد با وجود ظرفیتهای موجود، حسابوکتابش در تهران است و نفع چندانی به درآمدهای استان نمیرساند. توقع ما این است که این شرکت مستقل باشد، دفتر فروش و حسابهای مالیاش در خراسان رضوی مستقر شود و منافع حاصل از گردش مالی و مالیات آن، حتماً در استان لحاظ شود.
مظفری با تأکید بر ظرفیتهای حملونقلی استان بیان کرد: خراسان رضوی در کریدورهای حملونقل شمال-جنوب و شرق-غرب، هم در بخش ریلی و هم جادهای، مزیت نسبی دارد. این کریدورها میتوانند کشورهای آسیای میانه را به آبهای گرم متصل کنند. در همین راستا، بخش خصوصی استان برای خرید ۱۰ لوکوموتیو و قطار اعلام آمادگی کرده است و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ما به دنبال ایجاد شرکتهای حملونقلی قدرتمند در استان هستیم.
استاندار خراسان رضوی در خصوص حوزه نساجی و پروژههای عمرانی گفت: در صنعت نساجی ضمن اشاره به مزیتها و مشکلات موجود، بر لزوم نظارت دقیق بر «شهرک پوشاک» و طراحی فاخر ورودی آن با الهام از معماری برجسته تأکید داریم. همچنین پروژه آزادراه مشهد–چناران باید با عرض ۵۲۰ متر تکمیل شود تا ورودی شایستهای برای شهر مشهد باشد. در مورد شرکت یاس سپید نیز امیدواریم با ورود سرمایهگذار جدید، مشکلات آن حل شده و از تبدیل شدن آن به یک بحران جدید جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: ما برای سال ۱۴۰۴ چالشها و اولویتهای استان را احصاء کردهایم و برای سال ۱۴۰۵ نیز با تمرکز بر مسائل شهرستانی و پروژههای اولویتدار برنامهریزی میکنیم. برای مراسم سالگرد یکشنبههای اقتصادی، برنامهریزی شده است که با حضور مدیران اقتصادی کشوری، مستندات اقدامات و نتایج این جلسات به نمایش درآید.
