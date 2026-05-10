۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

استاندار خراسان رضوی: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ضرورتی ملی است

تربت حیدریه- استاندار خراسان رضوی گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دو ضرورت مهم و جدی برای عبور از مشکلات حوزه انرژی است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر یکشنبه در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی سیمان زاوه با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور و همزمان با نزدیک شدن به پیک مصرف برق، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دو ضرورت مهم و جدی برای عبور از مشکلات حوزه انرژی است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و جغرافیایی زاوه افزود: وجود شرایط مناسب طبیعی در کنار حضور سرمایه‌گذاران توانمند موجب شده این شهرستان بتواند از ظرفیت انرژی خورشیدی به خوبی بهره‌برداری کند و مسیر توسعه را در این حوزه با جدیت دنبال کند.

وی بیان کرد: بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در شرایطی انجام می‌شود که کشور در آستانه پیک مصرف برق قرار دارد و اتفاقات ناشی از جنگ رمضان نیز مشکلاتی را به شبکه انرژی کشور تحمیل کرده است.

مظفری افزود:صرفه‌جویی در مصرف برق، گاز و آب یک ضرورت جدی است و مصرف بهینه علاوه بر اهمیت اقتصادی، از آموزه‌های دینی ما نیز به شمار می‌رود.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: هر میزان که بتوانیم انرژی بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم، زمینه ایجاد اشتغال بیشتر نیز فراهم خواهد شد و احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز بخشی از اشتغال منطقه را تأمین می‌کند.

وی تاکید کرد: در برنامه‌ریزی انجام شده، سهم سه هزار مگاواتی برای استان در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده که معادل ۱۰ درصد از هدف‌گذاری ۳۰ هزار مگاواتی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

