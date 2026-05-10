۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

استاندار خراسان رضوی از مجموعه فرهنگی_تاریخی قطب‌الدین حیدر بازدید کرد

مشهد- استاندار خراسان رضوی در جریان سفر به شهرستان تربت‌حیدریه از مجموعه فرهنگی_تاریخی قطب‌الدین حیدر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهرستان تربت‌حیدریه با حضور در مجموعه فرهنگی_تاریخی قطب‌الدین حیدر، از بخش‌های مختلف این اثر تاریخی بازدید و در جریان وضعیت نگهداری، مرمت و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی در این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این مجموعه در راستای توسعه شهرستان تأکید کرد.

در این بازدید، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و مجتبی شجاعی، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6825410

