به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر یکشنبه در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان تربت‌حیدریه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شرق کشور اظهار کرد: تربت‌حیدریه یکی از مراکز مهم اقتصادی شرق کشور به شمار می‌رود و این منطقه از ظرفیت‌های استثنایی در حوزه‌های معدنی، کشاورزی، صنعتی و ترانزیتی برخوردار است.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح آمایش سرزمینی، افزود: بارها تاکید کرده‌ایم که آمایش سرزمینی باید در اولویت سیاست‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد، اما جنگ رمضان نشان داد که در گذشته توجه کافی به این مسئله نشده و بخش زیادی از زیرساخت‌ها و امکانات کشور در مرکز و نیمه غربی ایران متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: امروز استان‌های خراسان بزرگ به دنبال آن هستند که بخشی از سرمایه‌ها و زیرساخت‌های ملی به سمت شرق کشور هدایت شود، البته شهر مشهد ظرفیت تمرکز بیشتر صنایع را ندارد و توسعه باید متناسب با ظرفیت شهرستان‌ها توزیع شود.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی تربت‌حیدریه گفت: با توجه به نزدیکی این منطقه به معادن سنگان خواف، ضروری است زنجیره تولید فولاد در تربت‌حیدریه تکمیل شود تا ارزش افزوده صنایع معدنی در همین منطقه باقی بماند.

استاندار خراسان رضوی همچنین به سابقه تاریخی تربت‌حیدریه در حوزه ابریشم اشاره کرد و افزود: صنعت نوغان‌داری و تولید ابریشم در این شهرستان قدمتی طولانی دارد و باید زنجیره کامل این صنعت در منطقه شکل بگیرد تا زمینه اشتغال و رونق اقتصادی فراهم شود.

وی ادامه داد: تنها پژوهشکده زعفران کشور در تربت‌حیدریه قرار دارد و طبیعی است که تمامی فعالیت‌های مرتبط با زعفران، از تولید و فرآوری گرفته تا صادرات و برندینگ، باید در این منطقه متمرکز شود.

مظفری با بیان اینکه زیرساخت‌ها نقش کلیدی در توسعه شرق کشور دارند، اظهار کرد: سهم خراسان رضوی از منابع ملی بسیار کمتر از ظرفیت‌های واقعی آن است، به‌گونه‌ای که از سه هزار کیلومتر آزادراه کشور تنها ۳۰ کیلومتر سهم این استان بوده که این مسئله قابل قبول نیست.

استاندار خراسان رضوی افزود: مرزهای شرقی کشور باید بخشی از نیازهای اقتصادی و صادراتی ایران را پوشش دهند، اما راه‌های دسترسی و شبکه آزادراهی متناسب با این نقش مهم توسعه پیدا نکرده و این موضوع نیازمند توجه جدی دولت است.

وی همچنین بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی تاکید کرد و گفت: با توجه به عبور کریدور شمال ـ جنوب از این منطقه، ایجاد بندر خشک در تربت‌حیدریه باید به عنوان یک زیرساخت راهبردی در دستور کار قرار گیرد.

مظفری با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است و این ظرفیت بزرگی برای توسعه استان محسوب می‌شود که باید مورد حمایت قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه مهم‌ترین چالش اقتصادی استان را عدم گردش مالی شرکت‌های بزرگ در خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ فعال در استان، چه دولتی و چه خصوصی، منافع گسترده‌ای از منابع اقتصادی، معدنی و صنعتی خراسان رضوی دارند اما بخش عمده گردش مالی و حساب‌های مالی آن‌ها خارج از استان مدیریت می‌شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند باید دفاتر مرکزی، گردش مالی و پرداخت مالیات خود را نیز در همین استان انجام دهند، زیرا خروج منابع مالی از استان به اقتصاد محلی آسیب می‌زند و فشار بیشتری به شرکت‌های کوچک وارد می‌کند.

مظفری افزود: سال گذشته میزان مالیات وصولی استان ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که بخش قابل توجهی از آن از محل منابع اقتصادی و معدنی استان تامین شد، اما بسیاری از شرکت‌های بزرگ مالیات خود را خارج از خراسان رضوی پرداخت می‌کردند که این مسئله ظلم به فعالان اقتصادی کوچک استان است.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امسال میزان درآمدهای مالیاتی استان به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ضروری است سهم واقعی خراسان رضوی از فعالیت شرکت‌های بزرگ و گردش مالی آن‌ها در داخل استان تثبیت شود.