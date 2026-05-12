پیرصالحی: خط تولید انستیتو پاستور آسیب ندیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تأمین داروها اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و کمبودهایی که در برخی داروها داریم، جلسات مستمری برگزار میشود.
وی افزود: خوشبختانه در بحثهای ارزی، توافقات خوبی با بانک مرکزی داشتیم و در بخش ریالی نیز با کمکهایی که دریافت میکنیم، به سرعت خواهیم توانست کمبودها را تأمین کنیم.
پیرصالحی با اشاره به حادثه اخیر در انستیتو پاستور تصریح کرد: نگرانی بابت تولید وجود ندارد. خط تولید پاستور آسیب ندیده و مشکلی از لحاظ تولید نداریم. فقط بخشهای تحقیقاتی پاستور آسیب دیده که آن هم به سرعت در حال بازسازی است. انشاءالله در تأمین واکسن نیز مشکلی نخواهیم داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت شیر خشک نیز گفت: ذخایر فعلی شیر خشک خوب است و تأمین آن در حال انجام است و مشکل خاصی در این زمینه نداریم.
