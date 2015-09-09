تشریح روند تولید واکسن هپاتیت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی پیرصالحی با بیان اینکه واکسن های هپاتیت در انواع مختلف وجود دارند یکی از انواع آنها را واکسن پیشگیری عنوان کرد و درباره دسترسی بیماران به آن، گفت: این واکسن در داخل و در حد نیاز کشور توسط انستیتو پاستور تولید شده و تحویل معاونت بهداشتی گردیده که در فرایند پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد.

وی در خصوص فرآورده دیگر که بنام «ایمونوگلبومین هپاتیت» شناخته می شود، توضیح داد: این واکسن نیز عموما در مواقعی مورد استفاده واقع می شود که بنا به دلایلی ناگهانی شخصی مانند پرستار، جراح یا پزشک که به درمان شخص مبتلا به هپاتیت مشغول است از طریق سرنگ آلوده ای که ناخواسته در قسمتی از بدنش فرو می رود یا ترشحاتی که از بیمار مثلا در دندانپزشکی به چشم پزشک اصابت می کند ممکن است در صورتی که فرد مذکور قبلا واکسینه نشده باشد، در معرض ویروس هپاتیت قرار بگیرد.

پیرصالحی گفت: البته در معرض ویروس قرار گرفتن لزوما به منزله دچار شدن به آن بیماری نیست اما بهتر است برای اطمینان هم که شده در اسرع وقت با استفاده از ایمونوگلوبین به آن رسیدگی شود تا اگر ویروس وارد بدن شده باشد با آن مقابله نماید. درباره این داروها چه وارداتی و چه تولید داخل توسط پلاسمای ایرانی محدودیتی وجود ندارد و قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: نوع دیگر این دارو شکل خوراکی آن است که درمانی نیز هست. در مورد اینها نیز دو فرآیند کلی وجود دارد بخشی مربوط به بیمارانی است که در سال های گذشته و به دلیل فرآورده های آلوده مبتلا به هپاتیت شده اند که اگر چه تالاسمی ها را هم شامل می شود ولی اکثر آنها بیماران هموفیلی اند. داروهای این بیماران در جایگاهی تعریف شده موجود بوده و مشمول تامین، به صورت یارانه ای و رایگان هستند، لذا برای اینها یک مسیر ویژه پیش بینی شده است اینها در سیستم یارانه هم استفاده می شود داروهای دیگری هم به صورت خوراکی و تزریقی وجود دارد که در حال حاضر در سیستم بیمه و سیستم حمایتی وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر قرار دارد.

پیرصالحی در مورد این داروها با قاطعیت اعلام نمود: محدویت و مشکل دسترسی وجود ندارد.

وی افزود: مشکلی که در حال حاضر اداره کل دارو با آن مواجه است در مورد برخی از درمان های جدید برای بیماران مقاوم به درمان هپاتیت است که داروی یک ترکیبی و چند ترکیبی را شامل می شود.

پیرصالحی خاطر نشان کرد: با تلاش متخصصان داخلی، داروی «سوفوسبوویر» در ایران تولید و با قیمت مناسب به بازار عرضه شده است. همچنین چندین شرکت ایرانی دیگر در حال ساخت داروهای چند ترکیبی برای درمان این بیماران هستند که بزودی وارد بازار دارویی کشور می شوند، هم اکنون نیز بیماران می توانند از داروی ساخته شده ایرانی که از لحاظ کیفی مورد تایید سازمان غذا و دارو است، استفاده کنند.