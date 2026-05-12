به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در ستاد بازسازی شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: بر اساس آمار نهایی، دو هزار و ۳۷۳ واحد دچار خسارت شده‌اند که از این تعداد، دو هزار و ۳۵۱ واحد تعمیری و ۲۲ واحد نیازمند احداث مجدد هستند.

وی با اشاره به تسریع در روند بازسازی، افزود: در خصوص واحدهای احداثی، به شهرداری و دستگاه‌های مرتبط تأکید شده است تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به صدور پروانه و آغاز عملیات اقدام کنند.

فرماندار خرم‌آباد همچنین درباره واحدهای تعمیری، گفت: فرایند ارزیابی برای مقاوم‌سازی یا احداث در حال انجام است و برای تعیین تکلیف نهایی این واحدها مهلت کوتاهی در نظر گرفته شده است.

درمنان با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده، تصریح کرد: ۵۰ خانوار به‌عنوان نیازمند دریافت ودیعه مسکن شناسایی شدند که تاکنون ۴۲ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند و مجموع پرداختی در این بخش به حدود ۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین برای ۹۳۷ واحدی که دچار خسارت در بخش شیشه و پنجره شده‌اند، بیش از ۱۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر تداوم روند خدمت‌رسانی، تصریح کرد: اقدامات حمایتی تا رفع کامل مشکلات آسیب‌دیدگان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با تسریع در روند رسیدگی، کمترین فشار به مردم وارد شود.