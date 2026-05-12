به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت‌الله شجاعی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز، امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به شکایت چند شهروند کرجی از سرقت به شیوه جیب‌بُری، اظهار داشت: شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بلافاصله در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و تحقیقات میدانی، یک سارق حرفه‌ای در یکی از شهرستان‌های کرج شناسایی شد و مأموران با هماهنگی قضائی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه تاکنون به ۳۰ فقره جیب‌بُری و کش‌روزنی تلفن همراه اقرار کرده است. پس از تشکیل پرونده مقدماتی، وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شجاعی در پایان به شهروندان هشدار داد: از به نمایش گذاشتن محتویات کیف خود در اتوبوس‌ها و مکان‌های شلوغ جدا خودداری کرده و از حمل پول نقد بی‌اجازه بپرهیزند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.