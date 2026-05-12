پایش بهداشتی ۷ میلیون تن کالای کشاورزی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام اسدپور هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی قرنطینه و بهداشت گیاهی، عملکرد یک‌ساله واحدهای تحت امر خود را تشریح کرد و از تداوم بی‌وقفه مراقبت‌های بهداشتی در سنگین‌ترین شرایط امنیتی خبر داد.

وی با بیان اینکه ایستگاه‌های قرنطینه گیاهی استان بدون حتی یک روز وقفه به خدمات خود ادامه دادند، اظهار داشت: در مجموع ۱۲ ماه گذشته، یک میلیون و ۷۶۷ هزار تن کالای کشاورزی از گمرکات هرمزگان راهی بازارهای هدف صادراتی شد و در مقابل، ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار تن انواع محصولات نیز وارد کشور شدد.

اسدپور افزود: افزون بر این، حجم ترانزیت ورودی به ۶۴۵ هزار تن رسید و ۳۸۵ هزار و ۸۹۰ تن کالا نیز از مرزهای استان خارج شد که همه این محموله‌ها تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه بهداشتی قرار داشتند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه به عملکرد این واحدها در مقطع ۴۰ روزه جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: دشوارترین فصل کاری ما درست زمانی رقم خورد که دشمن تنگه و بنادر را هدف گرفته بود، اما مسیر تجارت نه‌تنها مسدود نشد، بلکه توانستیم ۵۹ هزار و ۴۱۵ تن کالا صادر کرده و هم‌زمان ۲ میلیون و ۸۴ هزار تن واردات را پردازش کنیم.

وی اضافه کرد: در همین بازه جنگی، ۱۳۷ هزار و ۴۸۲ تن کالا به صورت ترانزیت وارد و ۲۴ هزار و ۹۷۵ تن نیز از مرزها خارج شد.

اسدپور با تأکید بر فلسفه وجودی قرنطینه گیاهی خاطرنشان کرد: ما به‌طور هم‌زمان دو وظیفه به‌ظاهر متضاد را پیش می‌بریم؛ نخست تسهیل جریان تجارت و روان‌سازی روندهای گمرکی، و دوم ایجاد سدی نفوذناپذیر در برابر ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای، هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه می‌تواند امنیت غذایی کشور را با خطرات جبران‌ناپذیری مواجه سازد.