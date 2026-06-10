دو سرطان غالب در کشور؛ پستان و پروستات همچنان در صدر

احمد تشکری، رئیس بیمارستان هاشمی رفسنجانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: این مرکز با تمام امکانات در حوزه پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی بیماران سرطانی فعالیت می‌کند و در عین حال پذیرای بیماران جنرال نیز هست. این مجموعه یک بیمارستان عمومی غیردولتی است که تمامی بیمه‌های پایه و تکمیلی را پوشش می‌دهد و تعرفه‌های آن بسیار نزدیک به بیمارستان‌های دولتی است.

بیشترین مراجعات سرطانی مربوط به پستان و پروستات

وی با اشاره به شیوع سرطان‌ها اظهار کرد: بیشترین سرطان در کشور و حتی دنیا مربوط به سرطان پستان در زنان و سرطان پروستات در مردان است و در این بیمارستان نیز بیشترین مراجعات سرطانی به همین دو گروه اختصاص دارد.

پوشش بیمه‌ای خدمات به طور متوسط ۵۰ تا ۵۵ درصد است

تشکری درباره پوشش بیمه‌ای خدمات توضیح داد: میزان پوشش بیمه بر اساس نوع خدمت متفاوت است و هر خدمت تعرفه و تعریف مشخص خود را دارد؛ به‌طوری که ممکن است بیمه برای یک خدمت ۹۰ درصد و برای خدمتی دیگر ۲۰ درصد هزینه را تقبل کند و به‌طور متوسط، چه در خدمات سرپایی و چه در خدمات بستری، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد هزینه‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

بخش بستری کودکان به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

رئیس بیمارستان هاشمی رفسنجانی همچنین از راه‌اندازی بخش کودکان خبر داد و گفت: تمامی اقدامات لازم برای راه‌اندازی این بخش انجام شده و امیدواریم ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده پذیرش بستری بیماران اطفال نیز آغاز شود و خدمات سرپایی کودکان هم‌اکنون ارائه می‌شود و بخش اورژانس بیمارستان به‌صورت ۲۴ فعال است.

تشکری تصریح کرد: هم‌اکنون این بیمارستان در تمام بخش‌های اصلی از جمله اتاق‌عمل، آنژیوگرافی، بخش‌های بستری، پاراکلینیک (شامل اسکوپی، تصویربرداری، پزشکی هسته‌ای)، رادیوتراپی و شیمی‌درمانی فعال است و تقریباً همه خدمات مورد نیاز بیماران ارائه می‌شود؛ به جز چند خدمت بسیار خاص و فوق‌تخصصی مانند پیوند مغز که برای نخستین بار خارج از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی ارائه خواهد شد.

رئیس بیمارستان هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: این مرکز تمام تجهیزات فوق‌تخصصی و پیشرفته روز دنیا برای تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی را دارد و هرچند تمرکز اصلی روی بیماران سرطانی است، اما بیماران غیرسرطانی نیز پذیرش می‌شوند و خدمات به همه ارائه می‌شود.