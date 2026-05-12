به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی در حاشیه بازی سوم درون تیمی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص برنامههای این تیم و نگاه بلندمدت کادر فنی برای آینده فوتبال کشور اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم کار خوبی انجام دهیم و در آینده اتفاقات خوبی برای فوتبال ایران رخ دهد.
وی ادامه داد: به نظر من بسیاری از این صحبتها، برنامهها و موضوعات را میتوان در فضایی بهتر و با تحلیل و نمودارهای دقیقتر ارائه کرد تا مخاطبان بتوانند شناخت کاملتری از برنامهها داشته باشند، اما چیزی که الان میخواهم بگویم این است که نگاه ما فقط مقطعی و کوتاهمدت نیست و یک نگاه بلندمدت نیز وجود دارد که هدف نهایی آن میتواند حضور موفق در المپیک باشد.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران در پاسخ به این پرسش که آیا مانند گذشته از بازیکنان تیمهای نوجوانان و جوانان برای تیم امید و در ادامه تیم ملی بزرگسالان استفاده خواهد شد یا خیر، گفت: بعداً مفصلتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما بازیکنانی که در تیم نوجوانان همراه ما بودند و در جام جهانی مقابل تیمهایی مانند برزیل و انگلستان به میدان رفتند و در ادامه نیز با ضربات پنالتی حذف شدند، اکنون در همان رده سنی قرار دارند و میتوانند در المپیک بازی کنند.
عبدی خاطرنشان کرد: این بازیکنان متولد همان رده سنی هستند و بسیاری از آنها حدود سه تا چهار سال است که با من کار میکنند. حتی تعدادی از بازیکنانی که اکنون در تیمهای باشگاهی حضور دارند، همان نفراتی هستند که در نخستین سال حضور من در تیم نوجوانان کنار ما بودند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس فکر نمیکنم از نظر شناخت بازیکنان مشکلی وجود داشته باشد و مسئله اصلی در حال حاضر آمادگی و هماهنگی تیمی است که امیدواریم بتوانیم آن را به بهترین شکل ممکن ایجاد کنیم.
