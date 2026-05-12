تساوی شاگردان قلعه نویی در نیمه اول بازی درون تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار درونتیمی تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۱۸ در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت موعود بنیادیفرد برگزار شد. پیش از آغاز این مسابقه نیز یاد و خاطره شهدای ناو دنا گرامی داشته شد.
در نیمه نخست دو تیم بیشتر در میانه میدان درگیر بودند و موقعیتهای خطرناک زیادی روی دروازهها ایجاد نشد، اما در دقایقی از بازی هر دو تیم صاحب فرصتهایی برای گلزنی شدند.
در دقیقه ۳ مسابقه، ارسال آریا یوسفی از جناح چپ پس از ضربه سر مهدی ترابی مقابل پای حبیبینژاد قرار گرفت، اما ضربه این بازیکن پس از برخورد به شجاع خلیلزاده دفع شد تا نخستین موقعیت جدی مسابقه از دست برود.
هفت دقیقه بعد، احسان حاجصفی از روی یک ضربه ایستگاهی در سمت راست زمین قصد داشت به صورت مستقیم دروازه سفیدپوشان را باز کند، اما ایری با واکنشی به موقع توپ را راهی کرنر کرد.
در دقیقه ۱۱، قرمزپوشان روی یک ضدحمله سریع تا آستانه گلزنی پیش رفتند. پاس عمقی امیرحسین حسینزاده به کسری طاهری رسید، اما ضربه پای چپ این بازیکن را علیرضا بیرانوند مهار کرد.
در ادامه و در دقیقه ۱۷، کنعانیزادگان با دخالت به موقع خود مانع از حرکت خطرناک حاجصفی شد و اجازه نداد حمله تیم قرمز به موقعیت گل تبدیل شود.
سه دقیقه بعد، رامین رضاییان از پشت محوطه جریمه صاحب ضربه ایستگاهی شد که شوت او با اختلافی اندک از کنار تیر دروازه قرمزها به بیرون رفت.
در دقیقه ۲۱، پاس چیپ تماشایی مهدی ترابی، حسینزاده را در موقعیت مناسبی قرار داد، اما ضربه زمینی این بازیکن را بیرانوند در اختیار گرفت تا این فرصت نیز از دست برود.
یکی از جدیترین موقعیتهای نیمه اول در دقیقه ۳۲ شکل گرفت؛ جایی که آریا یوسفی پس از نفوذ سریع از سمت چپ، توپ را به تیر دوم فرستاد و علی علیپور آن را برای محمدمهدی محبی مهیا کرد، اما محبی ترجیح داد توپ را به نورافکن بسپارد. نورافکن نیز در ادامه قصد داشت حبیبینژاد را در موقعیت گلزنی قرار دهد که عارف حاجیعیدی با حضور بهموقع توپ را دفع کرد تا این فرصت خطرناک سفیدپوشان از بین برود. در ادامه همان صحنه نیز شوت فنی یوسفی راهی خارج از چارچوب شد.
