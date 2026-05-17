حسین عبدی بازیکنان تیم امید را به خط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید، اسامی ۳۷ بازیکن را برای حضور در نخستین اردوی این تیم جهت آماده سازی در مسیر رقابت های بازی های آسیایی ناگویا مشخص کرد تا نفرات زیر از ساعت ۱۷ فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور در مرکز ملی فوتبال خود را به کادرفنی و اجرایی تیم امید معرفی کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی امید به شرح زیر است:

آرشا شکوری، ادیب زارعی، آرمین عباسی، محمد علی شکیبا، مرصاد سیفی، فرزین معامله‌گری، علیرضا همایی‌فر، ابوالفضل ذلیخایی، محمد مهدی زارع، عرفان درویش عالی، امین حزباوی، علی حسنی، یاسین جرجانی، حسام نفری، مسعود محبی، نیما اندرز، مهدی مهدوی، سهیل صحرایی، بهرام گودرزی، پوریا لطیفی‌فر، مبین دهقان، ابوالفضل زمانی، عباس حبیبی، علیرضا عنایت‌زاده، قاسم لطیفی، یوسف مزرعه، افشین صادقی، محمد حسین صادقی، اسماعیل قلی‌زاده، مهدی گودرزی، مهدی جعفری، عباس کهریزی، عرفان جمشیدی، محمد جواد حسین‌نژاد، سعید سحرخیزان، پوریا شهرآبادی و ابوالفضل موردی