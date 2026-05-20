۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

آماده سازی تیم فوتبال امید زیر نظر حسین عبدی

تمرین امروز چهارشنبه تیم فوتبال امید به مدت ۵۰ دقیقه در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم امید ایران که در نخستین اردوی آماده سازی در مرکز ملی حضور داشتند صبح امروز چهارشنبه تمرین یک ساعته ای را برای ارتقای توان بدنی در چمن برگزار کردند.

دوهای استقامتی و حرکت با توپ با سرعت تعیینی از سوی کادرفنی جزو مهم ترین بخش های تمرین بود که عضلات بازیکنان را آماده تاکتیک های فنی کند.

بازیکنان سپس دوهای سرعتی را انجام دادند و پس از یک ساعت راهی حوضچه های آب سرد شدند.

شاگردان عبدی عصر امروز تمرین تاکتیکی خود را در چمن شماره یک مرکز ملی برگزار خواهند کرد.

