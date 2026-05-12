حاجی عیدی: تعطیلی لیگ به ضرر بازیکنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عارف حاجی عیدی در پایان سومین بازی درون تیمی تیم ملی فوتبال ایران و درباره شرایط بازیکنان پس از تعطیلی مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: تعطیلی لیگ برای بازیکنان شرایط سختی ایجاد کرد و از نظر بدنی تا حدودی ما را عقب انداخت، اما تلاش می‌کنیم دوباره به شرایط مطلوب برسیم.

وی در خصوص حضورش در اردوهای تیم ملی نیز گفت: تاکنون دو بار به اردوی تیم ملی دعوت شده‌ام و تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا بتوانم در فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی قرار بگیرم.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به فضای موجود در اردو خاطرنشان کرد: همه بازیکنان در تیم ملی به یکدیگر کمک می‌کنند و فضای بسیار خوبی در اردو وجود دارد.

حاجی‌عیدی در پایان درباره حضور احتمالی در جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: حس خیلی خوبی نسبت به جام جهانی دارم و امیدوارم بتوانم این تجربه بزرگ را به دست بیاورم.