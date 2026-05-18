به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال امید ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی ناگویا ژاپن در شرایطی برگزار می‌شود که فهرست اعلام‌شده از سوی کادر فنی به سرمربیگری حسین عبدی نشان‌دهنده رویکرد جدی این مربی در میدان دادن به بازیکنان جوان و آینده‌دار فوتبال کشور است.

این اردو با حضور جمع گسترده‌ای از بازیکنان لیگ برتر و چند لژیونر برگزار می‌شود؛ فهرستی که ترکیبی از استعدادهای باشگاهی و بازیکنان شاغل در خارج از کشور را در بر می‌گیرد و به نوعی نخستین محک جدی تیم امید در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود.

در جمع دروازه‌بان‌ها و مدافعان، نام آرشا شکوری از لوسیل قطر، ادیب زارعی از تراکتور، آرمین عباسی از پیکان، محمدعلی شکیبا از گل‌گهر، مرصاد سیفی از شباب الاهلی امارات و ابوالفضل ذلیخایی از استقلال تهران دیده می‌شود.

در ادامه این فهرست، بازیکنانی چون فرزین معامله‌گری و علیرضا همایی‌فر از پرسپولیس، عرفان درویش‌عالی از تراکتور، امین حزباوی از سپاهان و محمدمهدی زارع از آخمت گروژنی روسیه حضور دارند.

همچنین علی حسنی از فرد البرز، یاسین جرجانی از آلومینیوم اراک، حسام نفری از ذوب‌آهن، مسعود محبی از خیبر و نیما اندرز از لگانس اسپانیا نیز در این اردو دیده می‌شوند.

در بخش هافبک و خط حمله نیز اسامی مهمی به چشم می‌خورد؛ از جمله مهدی مهدوی از آلومینیوم اراک، سهیل صحرایی از پرسپولیس، بهرام گودرزی از آلومینیوم، پوریا لطیفی‌فر از گل‌گهر، مبین دهقان از الوحده امارات و ابوالفضل زمانی از استقلال.

همچنین علیرضا عنایت‌زاده، قاسم لطیفی از استقلال خوزستان، یوسف مزرعه از فولاد، افشین صادقی از پیکان، محمدحسین صادقی از پرسپولیس، اسماعیل قلی‌زاده از استقلال، مهدی گودرزی از خیبر، مهدی جعفری از ملوان، عباس کهریزی از آلومینیوم، عرفان جمشیدی از پیکان، محمدجواد حسین‌نژاد از دینامو ماخاچ‌قلعه روسیه، سعید سحرخیزان از استقلال، پوریا شهرآبادی از گل‌گهر و ابوالفضل موردی از فولاد در این اردو حضور دارند.

نکته مهم این فهرست، حضور چند بازیکن است که همزمان در آستانه ورود به تیم ملی بزرگسالان و حتی پروژه جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند. بازیکنانی مانند محمدجواد حسین‌نژاد و سعید سحرخیزان که در مقاطع اخیر در فهرست تیم ملی بزرگسالان نیز دیده شده‌اند، در این اردو برای تقویت تیم امید حضور یافته‌اند.

همچنین پوریا شهرآبادی که سابقه حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان را نیز دارد، با آغاز مرحله جدید تمرینات باید خود را به جمع شاگردان حسین عبدی در تیم امید معرفی کند.

از منظر باشگاهی، بیشترین سهم در این فهرست متعلق به پرسپولیس با ۵ بازیکن است. پس از آن استقلال تهران و آلومینیوم اراک با ۴ بازیکن، پیکان با سه بازیکن در اردو حضور دارند. تیم‌های تراکتور، ملوان، گل‌گهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد نیز هر کدام ۲ بازیکن در تیم امید دارند.

در کنار این‌ها، تیم‌های سپاهان، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، استقلال خوزستان و همچنین نمایندگان لژیونر از باشگاه‌های لوسیل، الوحده، شباب الاهلی، آخمت گروژنی و لگانس نیز در این اردو دیده می‌شوند.

در مجموع، این فهرست نشان می‌دهد حسین عبدی با نگاهی بلندمدت و تمرکز بر جوان‌گرایی، در حال ساختن نسلی جدید برای فوتبال ایران است؛ نسلی که قرار است هم در بازی‌های آسیایی ناگویا و هم در آینده تیم ملی نقش‌آفرین باشد.