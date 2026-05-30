گزینه های نهایی برای تیم فوتبال نوجوانان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال پس از بررسی گزینه های مختلف برای سپردن هدایت تیم زیر ۱۷ سال پسران به گزینه هایی نهایی خود نزدیک شده است تا بتواند روند استعدادیابی را با دیدگاه این سرمربی از سر بگیرد.

امیر فلاحی سرمربی فوتبال پایه های کشور یکی از گزینه های اصلی کمیته فنی است که برنامه خود را به تارقلی زاده رئیس کمیته فنی ارائه کرده است که مورد تایید نیز قرار گرفته است.

از قرار معلوم فلاحی به همراه محمد انصاری جزو گزینه های نهایی برای هدایت تیم فوتبال نوجوانان هستند تا بتوانند به زودی اردوهای خود را تشکیل داده و بازیکن های مدنظر را شناسایی و تمرین دهند.

فدراسیون فوتبال تصمیم دارد همزمان با شروع جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی بزرگسالان، سرمربی تیم های رده پایه زیر ۱۷ و ۲۰ سال را نیز انتخاب کند.