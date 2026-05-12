مشاور مدیرعامل پرسپولیس سرمربی تیم نوجوانان ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از نتایج یک سال گذشته در رده های مختلف ملی که چندان باب میل او نبود تصمیم گرفت تغییرات اساسی در انتخاب کادرفنی آنها بگیرد.

از این رو حسین عبدی را پس از موفقیت در تیم نوجوانان و شیوه بازی تیمش در رده جوانان به تیم امید آورد تا پروژه بازیکن سازی و پرورش نسل بعدی تیم ملی را اینگونه ادامه دهد.

تاج پس از تایید هیئت رئیسه فدراسیون، سراغ انتخاب گزینه های بعدی رفت که این موضوع توسط کمیته فنی و توسعه به همراه کمیته جوانان در حال تصمیم گیری نهایی است.

پیگیری های خبرنگار مهر، نشان می دهد محمد انصاری دستیار پیشین حسین عبدی در تیم فوتبال جوانان گزینه اصلی برای نشستن روی نیمکت تیم نوجوانان است تا هدایت زیر ۱۷ ساله های فوتبال کشور را بر عهده بگیرد. انصاری که پس از حضور در پست معاونت ورزشی باشگاه پرسپولیس تصمیم به جدایی از جمع یاران پیمان حدادی گرفت صرفا پشت مشاور مدیرعاملی را پذیرفت اما این جایگاه را نیز چندان جدی نگرفت تا نشان دهد برنامه هایی برای بازگشت به جمع مربیان فوتبالی دارد.

انصاری به احتمال فراوان در هفته نخست خردادماه حکم خود را دریافت می کند تا اقدام به شناسایی استعدادها و تشکیل تیم نوجوانان بدهد.