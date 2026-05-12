هشدار درباره رگبار و تگرگ در کرمانشاه صادر شد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیلهای هواشناسی، موجی ناپایدار از ظهر امروز سهشنبه وارد جو استان شده و تا اواخر امشب سبب وقوع رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق در نقاط مختلف خواهد شد.
وی افزود: فعالیت این سامانه ناپایدار در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان نمود بیشتری دارد و در برخی مناطق احتمال بارش تگرگ نیز وجود خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این شرایط جوی میتواند موجب لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی و کندی تردد وسایل نقلیه شود و احتمال آبگرفتگی برخی معابر نیز دور از انتظار نیست.
زورآوند با اشاره به مخاطرات ناشی از رعدوبرق و تگرگ، خاطرنشان کرد: خطر برخورد صاعقه و همچنین خسارت به محصولات و تجهیزات کشاورزی بر اثر بارش تگرگ از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود.
وی به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در هنگام رانندگی احتیاط لازم را رعایت کنند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت پاکسازی کانالها و آبراههها، پرهیز از کوهنوردی و توقف در مناطق مرتفع تأکید کرد.
زورآوند ادامه داد: بررسی سیستمهای برقگیر بهویژه در مراکز صنعتی و ساختمانهای مرتفع، تقویت پوشش گلخانهها و محافظت از ماشینآلات کشاورزی در برابر تگرگ نیز ضروری است.
وی گفت: دستگاههای اجرایی باید آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط جوی پیشرو داشته باشند و اطلاعرسانی لازم نیز از طریق رسانهها بهموقع انجام شود.
