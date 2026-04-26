سامانه بارشی جدید در راه کرمانشاه؛ صدور هشدار سطح نارنجی

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، سامانهای بارشی از اواخر وقت امروز تا روز چهارشنبه، جو منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی در توصیف وضعیت جوی روزهای آینده افزود: این سامانه بارشی به تناوب سبب وزش باد، بارش باران و رعدوبرق در سطح استان میشود و مخاطراتی همچون بارش باران، وزش شدید باد، رعدوبرق و رگبار تگرگ را به همراه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه زمان شروع این مخاطرات جوی را اواسط روز یکشنبه (ششم اردیبهشت) و زمان پایان آن را اواخر روز سهشنبه (هشتم اردیبهشت) اعلام کرد و گفت: منطقه اثر این سامانه در روز یکشنبه غالباً مناطق مرکزی، در روز دوشنبه بخصوص نواحی مرکزی و نیمه شرقی، و در روز سهشنبه عمدتاً در نیمه غربی و نواحی شمالی استان خواهد بود.
زورآوند اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد که بیشترین بارش تجمعی این سامانه متوجه مناطق مرکزی و نواحی غربی استان خواهد بود.
وی در تشریح اثرات مخاطرهآمیز این شرایط جوی تصریح کرد: لغزندگی جادهها، کاهش دید و کندی در تردد وسائل نقلیه، احتمال برخورد صاعقه و وقوع خسارت به دلیل بارش تگرگ از جمله پیامدهای این سامانه است. علاوه بر این، وقوع آبگرفتگی معابر عمومی، ایجاد رواناب و احتمالاً سیلابهای محلی نیز دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای ایمنی، توصیههایی برای شهروندان و مسئولان داشت و خاطرنشان کرد: احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضرور در این روزها الزامی است. همچنین پاکسازی کانالها، آبراههها و خروجی دهانه پلها جهت تسریع در خروج آبهای سطحی باید در دستور کار قرار گیرد.
زورآوند تأکید کرد: شهروندان اکیداً از کوهنوردی یا قرار گرفتن در مناطق مرتفع پرهیز کنند. علاوه بر این، بررسی سیستمهای برقگیر، بخصوص در مراکز صنعتی و آپارتمانهای بلند، آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و امدادی و همچنین اطلاعرسانی بهموقع از طریق رسانههای محلی از دیگر توصیههای مؤکد برای مدیریت این شرایط جوی است.
