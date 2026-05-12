علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی، هوای استان طی امروز و امشب صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد، رشد ابر و رگبارهای موقت باران و رعدوبرق رخ خواهد داد.
وی افزود: شرایط ناپایدار جوی در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان نمود بیشتری خواهد داشت و بارشها در این مناطق ممکن است با رگبار پراکنده تگرگ نیز همراه شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین احتمال میرود از امشب تا صبح فردا، وزش باد در برخی مناطق بهویژه نواحی مرزی موجب شکلگیری غبار رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا شود.
زورآوند تصریح کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، به جز وزش باد و رشد موقت ابر، پدیده قابل توجه دیگری برای سطح استان پیشبینی نمیشود و متوسط دمای هوا نیز تا پایان هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت.
وی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی گفت: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، سامانه ناپایدار دیگری جو استان را تحت تأثیر قرار میدهد که علاوه بر تشدید وزش باد و کاهش دما، بارشهایی بهصورت رگبارهای بهاری همراه با رعدوبرق در نقاط مختلف استان به همراه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست با توجه به ناپایداریهای پیشرو و احتمال وقوع رگبارهای موقت، هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
