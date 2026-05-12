هشدار تغییرات جوی در گلستان؛ بازگشت باران و رعدوبرق از چهارشنبه

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی اظهار کرد: امروز سه‌شنبه شرایط جوی استان پایدار بوده و افزایش نسبی دما در اغلب مناطق شاهد بودیم.

وی افزود: از عصر روز چهارشنبه به‌تدریج با نفوذ جریانات مرطوب و اثرگذاری ناوه در تراز ۵۰۰ میلی‌باری، شرایط جوی استان ناپایدار خواهد شد که پیامد آن افزایش ابر، بارش باران و در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق، شکل‌گیری مه و وزش باد نسبتاً شدید موقتی است.

ملاحی ادامه داد: این شرایط ناپایدار در روز پنجشنبه نیز در سطح استان تداوم خواهد داشت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی ذکرشده در مناطق مختلف وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: از روز جمعه مجدداً جو استان به سمت پایداری پیش خواهد رفت و از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.