علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از نقشه‌های پیش‌یابی، در روزهای دوشنبه (فردا) و سه‌شنبه، به دلیل عبور سامانه‌ای ناپایدار از جو منطقه، جو استان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این مدت در بعضی ساعات شاهد وزش باد نسبتاً شدید، رشد ابر و وقوع رگبارهای بهاری همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهیم بود. این بارش‌ها که در نیمه شمالی استان نمود بیشتری خواهد داشت، ممکن است گاهی اوقات با رگبار پراکنده تگرگ نیز همراه گردد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره زمان شروع و پایان این وضعیت جوی تصریح کرد: شروع این مخاطرات شامل رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید، رعدوبرق و احتمالاً رگبار تگرگ از ظهر دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ پیش‌بینی شده و پایان این مخاطره نیز عصر سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ خواهد بود. همچنین منطقه اثر این سامانه کل استان است اما در نیمه شمالی شدت بیشتری دارد.

زورآوند به تشریح اثرات احتمالی این مخاطرات پرداخت و خاطرنشان کرد: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و کندی در تردد وسائط نقلیه از جمله پیامدهای این سامانه است. همچنین احتمال آبگرفتگی معابر، خسارت به سازه‌های سبک و موقت در اثر وزش باد، برخورد صاعقه و وقوع خسارت به دلیل بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

وی در پایان با ارائه توصیه‌هایی خطاب به شهروندان و مسئولان گفت: توصیه می‌شود رانندگان در تردد از جاده‌ها احتیاط کرده و تا حد امکان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. همچنین پاکسازی کانال‌ها و آبراهه‌ها، پرهیز از کوهنوردی یا قرار گرفتن در مناطق مرتفع، بررسی سیستم برق‌گیر بویژه در مراکز صنعتی و آپارتمان‌های بلند باید جدی گرفته شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تأکید کرد: تقویت پوشش گلخانه‌ها، محافظت از تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی در برابر بارش احتمالی تگرگ و اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و موقت ضروری است؛ لذا آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به موقع از طریق رسانه‌های محلی در این ایام اهمیت ویژه‌ای دارد.