علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی، وضعیت جوی استان تا روز دوشنبه عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه میشود.
وی افزود: از اواسط روز سهشنبه تا عصر چهارشنبه موجی کوتاه وارد منطقه میشود که علاوه بر افزایش ابر و تشدید نسبی وزش باد، بارشهای رگباری بهاری همراه با رعدوبرق را در سطح استان به دنبال دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: این بارشها بهویژه در روز سهشنبه و در نیمه شمالی استان میتواند بهصورت پراکنده با تگرگ نیز همراه باشد و شرایط ناپایدار جوی را در برخی مناطق ایجاد کند.
زورآوند تصریح کرد: با عبور این سامانه، در روزهای پایانی هفته جو استان مجدداً پایدار خواهد شد و تنها در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر پیشبینی میشود و پدیده قابل توجه دیگری در استان رخ نخواهد داد.
وی درباره روند دما نیز گفت: متوسط دمای هوا تا روز سهشنبه بهتدریج افزایش مییابد اما از روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه کاهش موقت دما در سطح استان انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر آمادگی شهروندان در برابر تغییرات جوی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت بهاری سامانههای فعال، احتمال نوسانات لحظهای در شرایط جوی وجود دارد و لازم است مردم به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند.
کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود یک موج کوتاه بارشی از اواسط سهشنبه تا عصر چهارشنبه خبر داد و گفت:این سامانه موجب رگبارهای موقت بهاری، رعدوبرق و وزش باد در سطح استان خواهد.
