توزیع ۱۰۰ دستگاه اطفاء حریق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسویان گفت: با توجه به بارش های خوب امسال و وضعیت پوشش گیاهی، وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان بسیار محتمل است.

وی افزود: برای پیشگیری از وقوع حریق، فعالیت های مختلفی از جمله کلاس های آموزشی ترویجی و ایجاد آتش بر را در حال انجام داریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرد: گروه های واکنش سریع و مقابله با حریق را در سطح اداره کل و ادارات تابعه شهرستانی تشکیل داده و در حال تجهیز آنها هستیم.

وی تصریح کرد: امروز تعداد ۱۰۰ دستگاه اطفاء حریق رهان که ابداع جوان خلاق هم استانی، آقای آرین صابری هست را نیز خرید و توزیع کردیم و امیدواریم که این نوآوری در سطح ملی و بین المللی نیز بکار گرفته شود.

موسویان همچنین از سالم و آماده بکار بودن ۲۱۴ دستگاه دمنده بین ادارات منابع طبیعی شهرستانها و دهیاری ها جهت مقابله با آتش سوزی ها خبر داد.