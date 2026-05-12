به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه یک دستگاه خودرو سواری سمند در بلوار فرودگاه همدان به علت نقص فنی دچار آتش‌سوزی شد.

به محض گزارش این حادثه‌ به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس بلافاصله تیم درمانی اورژانس شهید مدنی شهرستان همدان به محل حادثه اعزام شدند که این حادثه منجر به مصدومیت یک خانم و یک آقا شد.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی را برای مصدومان انجام دادند و مصدوم آقا به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد. همچنین یک مصدوم خانم پس از دریافت اقدامات درمانی ، برای ادامه روند درمان به بیمارستان بعثت همدان اعزام شد.

علت دقیق حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.