به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از روند خرید گندم، اظهار کرد: عملیات برداشت از مزارع شهرستان همچنان ادامه دارد و تا امروز ۲ هزار و ۹۰۰ تن محصول توسط مرکز خرید عامری از کشاورزان خریداری شده است.

فرماندار دیلم با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای تسهیل در فرآیند برداشت، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، ۶۵ دستگاه کمباین در منطقه فعال است و سوخت مورد نیاز این ادوات نیز به صورت کامل تأمین شده است.

کاظمی با بیان اینکه نظارت مستمر بر عملیات برداشت، خرید گندم و انتقال آن به انبارهای ذخیره‌سازی در دستور کار قرار دارد، افزود: خوشبختانه شرایط مناسب جوی در سال زراعی جاری و تلاش جهادگران عرصه کشاورزی، چشم‌انداز مثبتی را برای تحقق اهداف تولیدی شهرستان دیلم ترسیم کرده است.

فرماندار دیلم در پایان ضمن تقدیر از کشاورزان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند خرید تضمینی گندم تا آخرین روزهای فصل برداشت بدون وقفه ادامه یابد.