  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

رشد تولید گندم و جو در دیلم؛ ۱۲ هزار تن محصول برداشت می‌شود

رشد تولید گندم و جو در دیلم؛ ۱۲ هزار تن محصول برداشت می‌شود

بوشهر- فرماندار دیلم از رشد تولید گندم و جو در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ سطح زیر کشت به ۱۲ هزار هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود ۱۲ هزار تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از روند خرید گندم، اظهار کرد: عملیات برداشت از مزارع شهرستان همچنان ادامه دارد و تا امروز ۲ هزار و ۹۰۰ تن محصول توسط مرکز خرید عامری از کشاورزان خریداری شده است.

فرماندار دیلم با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای تسهیل در فرآیند برداشت، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، ۶۵ دستگاه کمباین در منطقه فعال است و سوخت مورد نیاز این ادوات نیز به صورت کامل تأمین شده است.

کاظمی با بیان اینکه نظارت مستمر بر عملیات برداشت، خرید گندم و انتقال آن به انبارهای ذخیره‌سازی در دستور کار قرار دارد، افزود: خوشبختانه شرایط مناسب جوی در سال زراعی جاری و تلاش جهادگران عرصه کشاورزی، چشم‌انداز مثبتی را برای تحقق اهداف تولیدی شهرستان دیلم ترسیم کرده است.

فرماندار دیلم در پایان ضمن تقدیر از کشاورزان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند خرید تضمینی گندم تا آخرین روزهای فصل برداشت بدون وقفه ادامه یابد.

کد مطلب 6828113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه