به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در نشستی با حضور بهادری مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر،، تنگستانی مکان مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر و مدیرجهاد کشاورزی دیلم بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها برای تامین پایدار آرد و گندم در این شهرستان تاکید کرد.



فرماندار دیلم با اطمینان از تامین کالاهای اساسی، به ویژه آرد و گندم، در شهرستان، اظهار کرد:تامین پایدار این محصولات برای امنیت غذایی منطقه حیاتی است و باید با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها و نظارت و بازرسی مستمر این مهم را محقق سازیم.

کاظمی نقش تعاونی‌ها را به عنوان بازوان اجرایی در بخش کشاورزی مهم خواند و تاکید کرد :برای تأمین مایحتاج مردم باید نهایت تلاش صورت گیرد.

در ادامه این دیدار، آخرین وضعیت تعاونی‌های تولید روستایی و بخش خصوصی در حوزه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان نیز آمادگی خود را برای همکاری کامل با مدیریت شهرستان در فصل خرید گندم و ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان اعلام کرد.

وی نسبت به پیشرفت فیزیکی امیدوارکننده شرکت آرد در حال تاسیس در شهرک صنعتی دیلم ابراز خرسندی کرد.

در پایان این نشست، فرماندار دیلم به همراه مدیرکل تعاون روستایی و مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان بوشهر، از مراکز خرید گندم شهرستان، تعدادی از نانوایی ها و همچنین پروژه شرکت آرد در حال تاسیس در شهرک صنعتی دیلم بازدید کردند.