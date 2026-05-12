به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قره‌باغیان با اشاره به آمار اهدای خون در کشور اظهار داشت: سالانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خون در ایران جمع‌آوری می‌شود اما تنها ۲.۶ درصد از جمعیت کشور اهداکننده هستند که در مقایسه با میانگین ۵ درصدی کشورهای توسعه‌یافته فاصله محسوسی داریم.

وی با بیان تجربه موفق دوران دفاع مقدس افزود: در ابتدای جنگ تحمیلی و همزمان با ماه رمضان و تعطیلات نوروز، ذخایر خون کشور به ۵ روز رسیده بود اما با شروع جنگ و بسیج همگانی، این ذخایر به تدریج افزایش یافت و در اواسط جنگ به ۹ روز رسید. خوشبختانه در طی مدت دفاع مقدس ۴۰ روزه هیچ گونه کمبودی برای بیماران، مجروحان و مصدومان گزارش نشد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون، این موفقیت را مرهون دو عامل اصلی دانست: «مشارکت گسترده و بی‌نظیر اهداکنندگان خون» و «فداکاری کارکنان سازمان در جمع‌آوری، آزمایش و فرآوری خون».

قره‌باغیان با ابراز نگرانی از کاهش شدید مشارکت بانوان گفت: متأسفانه در حال حاضر سهم بانوان در اهدای خون به کمتر از ۵ درصد رسیده در حالی که در دوران جنگ این رقم ۳۰ درصد بود. هرچند در اسفند ۱۴۰۲ مراجعه بانوان نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی با تأکید بر اهمیت جذب جوانان زیر ۲۵ سال خاطرنشان کرد: اهدای خون برای اولین بار در این گروه سنی از اهمیت راهبردی برخوردار است. خوشبختانه میزان حضور جوانان زیر ۲۵ سال در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل انتقال خون با اشاره به تغییرات جمعیتی کشور گفت: با توجه به روند رو به سالمندی جمعیت و افزایش جراحی‌های پیشرفته در افراد مسن، نیاز به خون در آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت. به همین دلیل، جذب بانوان و جوانان زیر ۲۵ سال به چرخه اهدای خون یک الزام حیاتی است.

قره‌باغیان با اشاره به موضوع پلاسما، ادامه داد: وزارت بهداشت نیاز سالانه کشور به فرآورده‌های مشتق از پلاسما را حداقل یک میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر اعلام کرده است. مابقی این نیاز توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی افزود: پلاسمای فرآوری شده به عنوان ماده اولیه برای تولید داروهای استراتژیک مشتق از پلاسما به شرکت‌های پالایشگر داخلی (نوژین و مدوک) و همچنین شرکت‌هایی در آلمان و اتریش ارسال می‌شود. این داروها بیشترین میزان سوبسید دارویی را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون تأکید کرد: صادرات پلاسما به کشورهای اتحادیه اروپا نیازمند رعایت سختگیرانه‌ترین مقررات و قوانین جهانی است و ارسال پلاسمای ایران به آلمان و اتریش نشان‌دهنده کیفیت و سلامت بالای خون در کشور ماست.