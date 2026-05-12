۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

رایزنی پاکستان و چین درباره تداوم آتش‌بس میان ایران و آمریکا

وزرای خارجه پاکستان و چین در گفتگویی پیرامون تداوم آتش‌بس میان ایران و آمریکا رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان، محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز سه شنبه با وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزرای خارجه دو کشور در مورد تحولات اخیر منطقه‌ ای و تلاش‌ های مداوم پاکستان برای تسهیل تعامل بین ایران و آمریکا، با هدف ارتقای صلح و ثبات پایدار در منطقه و فراتر از آن، به تبادل نظر پرداختند.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین مجددا از نقش میانجیگرانه و سازنده پاکستان در این خصوص قدردانی و حمایت کرد. هر دو طرف بر اهمیت ادامه آتش‌ بس پایدار تأکید کردند. آنها همچنین در مورد تبادلات برنامه‌ریزی شده در سطح بالا، فعالیت‌های مربوط به هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین پاکستان و چین و همچنین همکاری‌ های گسترده‌ تر دوجانبه و چندجانبه بحث و گفتگو کردند.

دو طرف توافق کردند که ارتباط نزدیک خود را در مورد همه موضوعات مورد علاقه متقابل حفظ کنند.

