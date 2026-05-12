جزئیات پیام تهران به پکن درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با اشاره به تلاش چین برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا در نتیجه جنگ تحمیل شده به ایران گفت: «پکن کوشید از طریق رایزنی با بازیگران مؤثر، ارایه ابتکار صلحی مشترک با پاکستان که زمینه ساز گفتگوهای اسلام آباد شد و نیز طرح چهار مادهای اقای شی جین پینگ مسیر بازگشت به گفتوگو را باز نگه دارد و تقویت کند.»
وی افزود: سند مشارکت جامع راهبردی در چنین بزنگاههایی معنا پیدا میکند. این سند فقط درباره سرمایهگذاری، نفت، زیرساخت یا تجارت نیست؛ بلکه درباره این است که ایران در نظم در حال تغییر جهانی، چه جایگاهی برای خود تعریف میکند.
رحمانی فضلی ادامه داد: همکاری بلندمدت با چین برای ایران نوعی عمق راهبردی دیپلماتیک ایجاد میکند؛ ایران میتواند نشان دهد که در برابر فشار آمریکا، گزینههای واقعی، شرکای مهم و ظرفیتهای جایگزین دارد.
سفیر ایران در پکن تاکید کرد: مسئله اصلی برای تهران این است که آیا طرف مقابل آماده شنیدن پیام واقعی ایران هست یا نه. پیام ایران روشن است: توقف دایمی جنگ، تثبیت آتشبس پایدار، رفع محاصره و احترام به حقوق مشروع ایران. چین میتواند این پیام را در سطح قدرتهای بزرگ بازتاب دهد.
