آسیب دیدن موزه حیات وحش البرز در حملات آمریکایی_ اسرائیلی

قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، ضمن تسلیت شهادت شهدای «جنگ رمضان» اظهار کرد: همکاران ما در اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در روزهای جنگ، مأموریتهای متعددی را در حوزه پایش تهدیدات زیستمحیطی دنبال کردند.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده، پایش مستمر آلودگیهای ناشی از حملات دشمن در مناطق صنعتی و تأسیسات حساس استان بود؛ بهویژه در محدوده انبار نفت فردیس که در پی حمله دشمن دچار آتشسوزی و انفجار شد.
محمدپور با اشاره به رصد شبانهروزی کیفیت هوا در مناطق حادثهدیده بیان کرد: همکاران ما بهصورت مداوم وضعیت هوا را بررسی و گزارشهای تخصصی را به سازمان ارسال کردند. همچنین میزان سوخت مصرفشده در حادثه و آثار احتمالی آن بر سلامت مردم برآورد شد و با همکاری وزارت بهداشت آزمایشهای مختلفی در این زمینه انجام گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: در روزهای ابتدایی حادثه، آلودگی هوا در محدوده فردیس و بخشهایی از غرب تهران مشاهده شد اما با مدیریت مناسب و تمهیدات انجام شده، خوشبختانه هیچگونه آلودگی خاک در منطقه ثبت نشد.
وی همچنین از خسارت به برخی مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان خبر داد و گفت: در بخشی از مناطق طبیعی البرز جنوبی که مورد حمله قرار گرفت، تخریبهایی در پوشش گیاهی ایجاد شد. همچنین موزه حیات وحش استان و ساختمان اداره کل حفاظت محیط زیست نیز دچار آسیب شد که بخشی از خسارات با توان فنی همکاران ترمیم شده است.
محمدپور با تأکید بر حضور میدانی نیروهای محیط زیست در کنار مردم تصریح کرد: در تمام روزهای جنگ، همکاران ما در پاسگاهها، ادارات و سطح ادارهکل در کنار مردم و مسئولان استان حضور داشتند و تلاش کردیم خدمات ملموستری نسبت به گذشته ارائه دهیم.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از سلامت مردم و کاهش آثار زیستمحیطی حوادث، اولویت اصلی مجموعه محیط زیست استان البرز در روزهای بحرانی بود.
نظر شما