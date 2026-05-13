آزمون جامع دکتری خوارزمی تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کیانوش زهراکار، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی، امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: شورای آموزشی دانشگاه با هدف حمایت از دانشجویان، حفظ کیفیت آموزشی و ایجاد انعطاف‌پذیری متناسب با شرایط موجود، مجموعه تصمیماتی را اتخاذ و به تصویب رسانده است.

وی افزود: برای دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند، درخواست‌های مربوط به حذف یا تعیین تکلیف دروس مهارتی-عملی در شهریورماه ۱۴۰۵ در کمیته منتخب شورای آموزش بررسی می‌شود.

برگزاری آزمون جامع دکتری در تیرماه

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: آزمون جامع دانشجویان دکتری تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و جزئیات دقیق زمان و شیوه حضوری یا مجازی بودن آن متعاقباً اعلام خواهد شد. وی تأکید کرد که جایگزینی آزمون جامع مطابق مصوبات پیشین منتفی است.

زهراکار عنوان کرد: آزمون‌های زبان دانشگاه‌های دولتی سطح یک و دو کشور به عنوان معیار تأیید بسندگی زبان دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفت.

وی یادآور شد: دانشجویان دکتری در صورت تحت داوری بودن مقاله مستخرج از رساله در نشریات دارای نمایه JCR یا SCOPUS، می‌توانند با ارائه مستندات و تعهد استاد راهنما، به صورت مشروط از رساله خود دفاع کنند. فارغ‌التحصیلی نهایی منوط به پذیرش قطعی مقاله است.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی، تا اطلاع ثانوی جلسات دفاع پایان‌نامه و رساله به صورت مجازی برگزار می‌شود و برگزاری حضوری نیز با موافقت دانشکده بلامانع است.

حذف ترم بدون احتساب در سنوات

زهراکار در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال‌های چهارم تا ششم و دکتری در نیمسال‌های هشتم تا دهم که پروپوزال مصوب دارند، می‌توانند از خرداد ۱۴۰۵ درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات را ثبت کنند. دانشگاه خوارزمی با رعایت استانداردهای آموزشی، درصدد تداوم مطلوب فعالیت‌های علمی دانشجویان در شرایط خاص است.