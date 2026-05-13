تسهیلات اتوبوسرانی برای «اردیبهشت کتاب» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به منظور تسهیل دسترسی شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در رویداد فرهنگی «اردیبهشت کتاب» که همزمان با برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار می‌شود، خدمات ویژه اتوبوسرانی به صورت گردشی از میادین اصلی پایتخت به سمت محل برگزاری این رویداد برقرار شده است.

زمان برگزاری رویداد: از ۲۳ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۵

مبادی اعزام اتوبوس‌ها: میدان صادقیه، میدان انقلاب، میدان ولی‌عصر، میدان تهرانپارس، میدان رسالت، میدان هفت‌تیر

ساعات خدمات‌رسانی: ۱۰ صبح الی ۲۲ (۱۰ شب)

شهروندان گرامی می‌توانند در تمامی روزهای برگزاری این رویداد فرهنگی، از ناوگان ویژه اتوبوسرانی برای رفت‌وآمد به باغ کتاب استفاده کنند.