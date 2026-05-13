به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علی‌پور، صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و کنترل محورهای مواصلاتی استان، از ابتدای سال جاری ۵۸۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی قاچاق در سطح استان کشف شده است.

وی با بیان اینکه در روز گذشته دو دستگاه تانکر و سه دستگاه تریلی حامل سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد، افزود: در بازرسی از این خودروها در مجموع ۱۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق که خارج از شبکه قانونی توزیع در حال انتقال بود، کشف شد.

سرهنگ علیپور با بیان اینکه در این رابطه پنج نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: ارزش ریالی سوخت‌های کشف‌شده را بنا بر نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با تاکید بر اینکه پلیس با قاچاقچیان و اخلالگران نظام اقتصادی با قاطعیت برخورد می‌کند، اظهار داشت: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.