۴۷۰ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای طرح تشدید کنترل محورهای مواصلاتی و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: در راستای اجرای این طرح، طی ۴۸ ساعت گذشته سه دستگاه تانکر و یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان سوخت را به صورت حرفه‌ای و با جاسازی در زیر خرده‌بار در این خودروها قرار داده بودند و قصد داشتند محموله را از مسیرهای فرعی از استان خارج کنند، افزود: در بازرسی از خودروهای توقیف‌شده، در مجموع حدود ۱۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی قاچاق کشف شد.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق در سطح استان کشف و ۲۱۳ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است، گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز با اجرای مستمر طرح‌های مقابله با قاچاق، حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در استان کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی بیان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک در زمینه قاچاق سوخت را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند تا پلیس در کوتاه‌ترین زمان نسبت به برخورد قانونی اقدام کند.