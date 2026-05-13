توقیف ۱۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصیب شاه ملکی اظهار کرد: با هدف پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، رفع گره‌های ترافیکی و برخورد با رانندگان متخلف، طرح ارتقاء فرهنگ شدآمدی توسط پلیس راهور و با همکاری یگان‌های تابعه در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی در ادامه افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ۱۴ دستگاه موتورسیکلت و ۵ دستگاه خودروی متخلف توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد علت توقیف این وسایل نقلیه را تخلفاتی نظیر عدم استفاده از کلاه ایمنی، ایجاد آلودگی صوتی، نقص مدارک شناسایی، عدم ارائه گواهینامه و همچنین ایجاد مزاحمت برای شهروندان عنوان کرد.

وی همچنین به دستاوردهای دیگر پلیس در روز گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت یک سارق اماکن خصوصی، ۲ فرد تحت تعقیب (مجلوب) و یک نفر به دلیل ارتکاب سایر جرائم دستگیر شدند.

سرهنگ شاه ملکی ادامه داد: همچنین سه معتاد متجاهر نیز از سطح مناطق آلوده جمع‌آوری و جهت ساماندهی به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند و متهمان دستگیر شده نیز پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان با تاکید بر تراکم ترافیک در معابر و محورهای درون‌شهری و برون‌شهری، افزود: شهروندان ضمن احترام و رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، همواره با سرعت مطمئنه تردد کنند تا شاهد حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.