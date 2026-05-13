۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۹

توقیف ۱۰۰ کارت سوخت و ٢٣ خودرو در طرح نظارت بر پمپ بنزین‌های هرمزگان

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف بیش از ۱۰۰ کارت سوخت و ٢٣ خودرو متخلف در نخستین روز اجرای طرح نظارت بر جایگاه‌های سوخت در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، از آغاز طرح نظارت بر جایگاه‌های سوخت در بندرعباس خبر داد و گفت: این طرح با هماهنگی و همکاری استانداری هرمزگان، دستگاه قضایی و ادارات متولی و نیروی مقاومت بسیج و فراجا آغاز شده و تا رفع مشکل معطلی مردم در جایگاه‌های سوخت ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه معطلی و ایستادن مردم در صف‌های طولانی در شأن کرامت آنها نیست، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح نظارت بر جایگاه‌های سوخت در بندرعباس، نمایندگانی از دستگاه قضایی، بازرسی استانداری و نیروی مقاومت بسیج در ۱۱ جایگاه پرتردد و دارای کارت اضطراری مستقر شده‌اند تا مستقیماً بر روند عرضه سوخت نظارت کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از توقیف بیش از ۱۰۰ کارت سوخت و ٢٣ خودرو متخلف در نخستین روز اجرای طرح نظارت بر جایگاه‌های سوخت در بندرعباس خبر داد و خاطر نشان کرد: کار شناسایی متخلفین با استفاده از تجهیزات هوشمند از قبیل دوربین‌های پایش تصویر و سیستم پلاک‌خوان و با استقرار عوامل نظارتی به صورت مستمر ادامه دارد.

قهرمانی با هشدار جدی به قاچاقچیان سوخت که با در اختیار داشتن چندین کارت، موجب شلوغی جایگاه‌ها شده‌اند، تأکید کرد: هر خودرویی که با هدف قاچاق در جایگاه‌ها حاضر شود، فوراً توقیف شده و فرآیند رفع توقیف آن بسیار سخت‌گیرانه خواهد بود.

