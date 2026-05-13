به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، از آغاز طرح نظارت بر جایگاههای سوخت در بندرعباس خبر داد و گفت: این طرح با هماهنگی و همکاری استانداری هرمزگان، دستگاه قضایی و ادارات متولی و نیروی مقاومت بسیج و فراجا آغاز شده و تا رفع مشکل معطلی مردم در جایگاههای سوخت ادامه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه معطلی و ایستادن مردم در صفهای طولانی در شأن کرامت آنها نیست، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح نظارت بر جایگاههای سوخت در بندرعباس، نمایندگانی از دستگاه قضایی، بازرسی استانداری و نیروی مقاومت بسیج در ۱۱ جایگاه پرتردد و دارای کارت اضطراری مستقر شدهاند تا مستقیماً بر روند عرضه سوخت نظارت کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از توقیف بیش از ۱۰۰ کارت سوخت و ٢٣ خودرو متخلف در نخستین روز اجرای طرح نظارت بر جایگاههای سوخت در بندرعباس خبر داد و خاطر نشان کرد: کار شناسایی متخلفین با استفاده از تجهیزات هوشمند از قبیل دوربینهای پایش تصویر و سیستم پلاکخوان و با استقرار عوامل نظارتی به صورت مستمر ادامه دارد.
قهرمانی با هشدار جدی به قاچاقچیان سوخت که با در اختیار داشتن چندین کارت، موجب شلوغی جایگاهها شدهاند، تأکید کرد: هر خودرویی که با هدف قاچاق در جایگاهها حاضر شود، فوراً توقیف شده و فرآیند رفع توقیف آن بسیار سختگیرانه خواهد بود.
