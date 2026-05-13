۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۶

توقیف بیل مکانیکی متخلف در پالنگان

سنندج- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی فاقد مجوز در اراضی جنگلی پالنگان و اجرای حکم خلع ید از بخشی از اراضی ملی روستای چرسانه خبر داد.

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از مشاهده فعالیت مجدد یک دستگاه بیل مکانیکی فاقد مجوز در اراضی جنگلی روستای پالنگان، با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، دستور توقیف و انتقال این دستگاه به پارکینگ صادر شد.

وی افزود: این دستگاه پیش‌تر اخطار توقف فعالیت دریافت کرده بود اما به فعالیت خود ادامه داد که با حضور نیروهای انتظامی پاسگاه شاهو گازرخانی، عملیات توقیف و انتقال آن به پارکینگ پایگاه امداد و نجات جاده‌ای پالنگان انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران بیان کرد: مدارک و سوئیچ بیل مکانیکی تحویل پاسگاه انتظامی شاهو شده و متخلفان نیز برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی احضار شدند.

خلع ید از اراضی ملی چرسانه

مفاخری در ادامه از اجرای حکم قضایی خلع ید در اراضی ملی روستای چرسانه خبر داد و گفت: در راستای اجرای دادنامه صادره از مرجع قضایی، ۴۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی این روستا رفع تصرف شد.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای این حکم، خلع ید متصرف انجام و مستندسازی لازم از وضعیت اراضی صورت گرفت.

