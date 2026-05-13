۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۱

توزیع هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان از توزیع هزار بسته غذایی معیشتی میان خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان با هدف تأمین نیازهای ضروری خانوارها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جلالی اظهار کرد: همزمان با گذشت حدود ۷۳ روز از آغاز جنگ رمضان در کشور، یک هزار بسته غذایی معیشتی توسط جمعیت هلال‌احمر استان کردستان تهیه و میان خانواده‌های جنگ‌زده و آسیب‌دیده توزیع شد.

وی افزود: این بسته‌ها با هدف تأمین حداقل نیازهای ضروری خانوارهایی که در پی شرایط جنگی با مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند، آماده‌سازی و توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان بیان کرد: سبدهای غذایی توزیع‌شده شامل اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، آرد، ماکارونی و سایر مایحتاج ضروری خانوار بوده و تلاش شده است بخشی از نیازهای اولیه تغذیه‌ای این خانواده‌ها تأمین شود.

جلالی با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در شرایط بحرانی گفت: تأمین امنیت غذایی از اولویت‌های اصلی در بحران‌ها است و هلال‌احمر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیران تلاش می‌کند هیچ خانواده‌ای بدون دسترسی به غذای کافی باقی نماند.

