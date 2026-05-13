به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جلالی اظهار کرد: همزمان با گذشت حدود ۷۳ روز از آغاز جنگ رمضان در کشور، یک هزار بسته غذایی معیشتی توسط جمعیت هلالاحمر استان کردستان تهیه و میان خانوادههای جنگزده و آسیبدیده توزیع شد.
وی افزود: این بستهها با هدف تأمین حداقل نیازهای ضروری خانوارهایی که در پی شرایط جنگی با مشکلات معیشتی مواجه شدهاند، آمادهسازی و توزیع شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان بیان کرد: سبدهای غذایی توزیعشده شامل اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، آرد، ماکارونی و سایر مایحتاج ضروری خانوار بوده و تلاش شده است بخشی از نیازهای اولیه تغذیهای این خانوادهها تأمین شود.
جلالی با تأکید بر اهمیت حمایت از خانوادههای آسیبدیده در شرایط بحرانی گفت: تأمین امنیت غذایی از اولویتهای اصلی در بحرانها است و هلالاحمر با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و مشارکت خیران تلاش میکند هیچ خانوادهای بدون دسترسی به غذای کافی باقی نماند.
