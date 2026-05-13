  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۷

آماده باش نیروهای امدادونجات در ۱۸ استان

آماده باش نیروهای امدادونجات در ۱۸ استان

معاون عملیات سازمان امدادونجات، با اشاره به پیش‌بینی رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور، از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در ۱۸ استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی اظهار داشت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز چهارشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان و مرکزی و همچنین ارتفاعات گلستان، سمنان و مناطقی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد، شاهد رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد بارش تگرگ خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به احتمال وقوع سیلاب‌های محلی، گردوخاک و تندبادهای لحظه‌ای، به تمامی جمعیت‌های هلال‌احمر در استان‌های مذکور اعلام آماده‌باش شده است. و در وضعیت آماده‌باش کامل عملیاتی قرار دارند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر بیان داشت:از هموطنان عزیز تقاضا داریم از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات و تردد غیرضروری در محورهای حادثه‌خیز خودداری کنند.

کبادی تصریح کرد: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۱۲، ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، تماس بگیرند.

کد مطلب 6828488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه