آماده باش نیروهای امدادونجات در ۱۸ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی اظهار داشت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز چهارشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان و مرکزی و همچنین ارتفاعات گلستان، سمنان و مناطقی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد، شاهد رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد بارش تگرگ خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به احتمال وقوع سیلاب‌های محلی، گردوخاک و تندبادهای لحظه‌ای، به تمامی جمعیت‌های هلال‌احمر در استان‌های مذکور اعلام آماده‌باش شده است. و در وضعیت آماده‌باش کامل عملیاتی قرار دارند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر بیان داشت:از هموطنان عزیز تقاضا داریم از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات و تردد غیرضروری در محورهای حادثه‌خیز خودداری کنند.

کبادی تصریح کرد: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۱۲، ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، تماس بگیرند.