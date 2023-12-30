پیام جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح امداد زمستانه که هر ساله به همت هلال احمر در سطح استان کردستان اجرا می‌شود، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان برای اجرای این طرح در سطح استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه اسکان مسافران در راه جامانده، امدادرسانی به خودروهای آسیب‌دیده، اسکان اضطراری و توزیع بسته‌های غذایی از جمله اقدامات هلال احمر استان در طرح زمستانه است، افزود: ۳۰ پایگاه امداد و نجات ثابت، موقت و پشتیبان در محورهای مواصلاتی استان فعالیت دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان تصریح کرد: برای خدمت‌رسانی به مردم در سوانح احتمالی فصل زمستان تعداد ۳۰ دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه خودروی نجات کمک‌دار، یک دستگاه آرگو، ۱۳ دستگاه وانت کمک‌دار، ۴ دستگاه موتور سیکلت و سه تیم آنست در سطح استان تکمیل کننده خدمت رسانی عوامل این جمعیت در طرح امداد و نجات زمستانه است.

جلالی با اشاره به تعداد نیروهای فعال در طرح زمستانه هلال احمر استان اضافه کرد: ۱۵۰ نفر روز نیروی نجاتگر در قالب تیم‌های عملیاتی برای اجرای طرح زمستانه جمعیت هلال احمر در استان، فعالیت می‌کنند.

وی همچنین از استقرار یک تیم امداد هوایی در آشیانه هلال احمر در سنندج خبر داد و یادآور شد: تیم‌های عملیاتی هلال احمر، به صورت ۲۴ ساعته در پایگاه‌ها و پست‌ها، آماده ارائه خدمات هستند.

توزیع بیش از ۲۰۰ بسته یلدانه توسط هلال احمر کردستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان همچنین از توزیع بیش از ۲۰۰ بسته کمک معیشتی به مناسبت شب یلدا بین خانواده‌های نیازمند و عزتمند در مناطق کم برخوردار استان خبر داد و گفت: این بسته‌ها شامل برنج، روغن، گوشت بود.

وی گفت: بسته بندی اقلام فوق توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر صورت گرفت و علاوه بر آن طرح نیابت نیز با هدف دیدار، تکریم و دلجویی از سالمندان با مشارکت جمعی از داوطلبان در شهرستان‌ها انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان عنوان کرد: در سراسر استان اقدامات ارزنده‌ای برای شادی خانواده‌های کم برخوردار صورت گرفته که این امر نمونه‌ای از این توفیقات است و تلاش می‌کنیم با همدلی خیرین در مناسبت‌های مختلف شادی این خانواده‌ها فراهم شود و خدمات بیشتری ارائه دهیم و به یاری خدا شاهد فعالیت‌های اثرگذارتری باشیم.