به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به بررسی مسایل و مشکلات حوزه تجارت در استان پرداخت.



در این نشست در ارتباط با چالش‌های پدید آمده به تبع آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر در حوزه تجارت خارجی اعم از تجارت رسمی و ملوانی تبادل نظر شد.



استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های تجارت خارجی استان بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر با فعالیت ۱۴ هزار ملوان در قالب ۲ هزار لنج تجاری در ۱۱ بندر و بازاریان فعال در این عرصه ظرفیت های مهمی برای توسعه تجارت دریایی هستند و حمایت از معیشت ساحل نشینان استان را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.



زارع با تقدیر از پشتیبانی و همکاری بازرگانان، ملوانان، لنجداران و بازاریان در تامین کالاهای مورد نیاز مردم و شرکت های تولیدی در ایام جنگ رمضان یادآور شد: بدلیل مشکلاتی که برای معیشت این عزیزان ایجاد شده، خواستار بررسی راهکارهای جایگزین برای بهبود معیشت این بخش هستیم.



استاندار بوشهر از دهقان دهنوی به عنوان رئیس کارگروه ماده ۴ بابت ساماندهی تعداد قابل توجهی از لنج‌های تجاری در بنادر استان تقدیر و بر اتخاذ راهکارهای مناسب برای ساماندهی معدود لنج‌های باقی‌مانده تاکید کرد.



معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، برای پیگیری درخواست‌ها و مطالبات مطرح شده توسط استاندار بوشهر، قول مساعد داد.

